El Hospital Odontológico de la UBA atenderá durante enero y febrero para responder a la alta demanda

El Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires anunció que continuará brindando atención durante los meses de enero y febrero de 2026, una decisión orientada a responder al fuerte incremento de la demanda y a evitar el habitual colapso de pacientes que se registra al inicio del ciclo académico, especialmente durante el mes de marzo. La medida, impulsada por la Facultad de Odontología de la UBA, se inscribe en un contexto de crisis del sistema de cobertura pública y privada en odontología, que ha llevado a un mayor número de personas a recurrir al hospital universitario para acceder a tratamientos esenciales de salud bucal.

A partir del lunes 5 de enero, el Hospital Odontológico comenzará a recibir pacientes en turnos de mañana, tarde y noche. Para este operativo de verano, la Facultad pondrá en funcionamiento de manera simultánea alrededor de 300 equipos odontológicos, con la participación de más de 500 docentes y profesionales especializados. La atención se desarrollará con el apoyo del personal administrativo y técnico de la institución.

Los servicios abarcarán prácticas de baja, mediana y alta complejidad. Entre ellas se incluyen arreglos de caries, tratamientos de conducto, colocación de coronas, prótesis e implantes, así como cirugías menores y extracciones de dientes retenidos, una de las consultas más frecuentes en el área de urgencias odontológicas. Desde la Facultad informaron que los aranceles se mantendrán sin cambios y serán los mismos que rigieron en enero de 2025.

La decisión busca sostener criterios de accesibilidad económica y garantizar un servicio de calidad para personas que no cuentan con obra social ni cobertura prepaga, en un escenario de creciente dificultad para acceder a prestaciones odontológicas. La atención se realizará sin turno previo. El ingreso de los pacientes será exclusivamente por la guardia, desde donde se los derivará a una de las cinco clínicas que estarán operativas durante el verano.

El Hospital Odontológico de la UBA atenderá durante enero y febrero

Según señalaron desde la institución, esta modalidad permitirá ordenar la demanda y asegurar la continuidad de los tratamientos iniciados, además de descomprimir la concentración de consultas que históricamente se produce con la reapertura plena de actividades en marzo. Con esta iniciativa, el Hospital Odontológico de la UBA busca ampliar el acceso a la salud bucal durante un período tradicionalmente reducido en términos de atención, reforzando su rol como referencia pública frente a las limitaciones del sistema de cobertura vigente.