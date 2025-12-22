Marcelo Porcel volvió a la Argentina tras viajar a Punta del Este con 10 denuncias por abuso menores en contra

La impunidad con la que se movió el empresario Marcelo Porcel, acusado por 10 menores de edad de haber tenidos prácticas de abuso sexual hacia ellos, además de haberles brindado alcohol y transferido dinero para apuestas online, generó repercusiones en la causa por la que todavía no dictaron pedido de prisión por considerar que no existe riesgo de fuga. En los últimos días fue y volvió -autorizado- a Punta del Este por el casamiento de su sobrina, mientras que se suman denuncias a la Justicia por el modus operandi criminal del que recientemente surgieron testimonios que coincidieron con la realización de "masajes con una crema que tenía olor a menta".

En contra de Porcel ya declararon nueve adolescentes -dos de ellos son hermanos- en Cámara Gesell y se espera que el juez Carlos Bruniard del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 se expida sobre un nuevo caso que llegó el viernes por la noche, tras que se hiciera pública la investigación sobre el empresario, que se activó el 5 de julio de 2024. Todas las víctimas serán patrocinadas por el abogado Pablo Hawlena Gianotti.

El empresario Marcelo Porcel en Punta del Este, autorizado por el juez Carlos Bruniard en el marco de las 10 denuncias de abuso de menores que tiene.

Lo cierto es que Porcel estaba habilitado a viajar a Punta del Este hasta el 5 de enero, pero a su vez y, tras las imágenes que se filtraron del festejo familiar, el magnate decidió no hacer olas y volver a Buenos Aires por la intensa condena social que atravesó desde que se hicieron públicas sus aberrantes acciones contra 10 compañeros de sus hijos en el colegio Palermo Chico. La vuelta la decidió el 19 de diciembre, sólo dos días después de viajar a Uruguay.

El repudio llegó tras la confirmación a partir de diversos testimonios acerca de los masajes que les hacía a los menores tras jugar a la pelota o inclusive en otros momentos, como cuando los emborrachaba. Toda la dinámica incluía pedidos de que mantengan la actividad en secreto a cambio de dinero que les daba para que apuestan de manera virtual, inclusive a uno de los adolescentes que ya tenían una ludopatía registrada.

El Colegio Palermo Chico al cual iban los menores abusados por el empresario Marcelo Porcel.

Más allá de los testimonios en el expediente en su contra también figura un video de chicos corriendo en calzoncillos y dos fotos a un adolescente en el momento en que se duchaba, que se capturaron en los allanamientos que se hicieron a pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano, donde secuestraron computadoras y celulares de su domicilio y oficina.

"Hay dos imágenes captadas a través del lente de una cámara oculta que enfoca a la ducha de uno de los baños del domicilio de Porcel de la calle Godoy Cruz. Las dos fotos son del mismo menor ", aseguraron en la causa. Por estas pruebas es que sobre Porcel ya cuenta un pedido de restricción para que evite a estar a menos de 300 metros de las víctimas, algo que lo aleja de forma definitiva del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA).

El empresario Marcelo Porcel.

Los delitos por los que pidieron una indagatoria y su detención el 27 de noviembre fueron los de abuso sexual agravado por la condición de guarda, corrupción de menores agravada y una doble producción y tenencia de imágenes de un menor, más posible distribución de esas imágenes. Los testimonios de "tocamientos de zonas inguinales, nalgas, testiculares y de pene, no en todos y no con todos" también fueron fundamentales para que esta pesadilla termine.

"Organizaba las reuniones con los compañeros de su hijo y les daba alcohol e, incluso, los incentivaba a beber por dinero" o "en ocasión de hacerles masajes con una crema que tenía olor a menta post fútbol y también cuando los chicos estaban borrachos", son algunas de las afirmaciones en las que se sostiene la investigación en su contra por los hechos ocurridos en su casa de Palermo, en el departamento vacío de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero o en sus oficinas.

Marcelo Porcel y su familia.

Turano volvió a solicitar la indagatoria de Porcel el 3 de diciembre, tras agravar uno de los delitos reclamados en su contra, cuando le agregó la condición de "ultrajante" al abuso sexual, debido a la cantidad de víctimas que soltó, y los mensajes en los que les pedía que se queden a dormir con los pagos de los traslados incluidos. El juez Bruniard todavía no se expidió y hasta lo dejó salir del país por la falta de riesgo de fuga y la carencia de antecedentes penales de la víctima.

El magistrado además argumentó que el expediente volviera al fiscal Turano para sumar al nuevo denunciante del último viernes y se espera que tras esta acción cite a Porcel. El 15 de diciembre la defensa de las víctimas había recrudecido el pedido y hasta sumaron un elemento más para su detención: "Descubrieron que se había mudado de su casa de la calle Godoy Cruz y no había avisado". El empresario es hijo del fundador de Argencard.