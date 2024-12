Petrona, entre el sonambulismo y la bronca de sus compañeros de GH 2025: "La re contra cagaremos sacando"

Las primeras 24 horas de la nueva temporada de Gran Hermano ya llegaron cargadas de sorpresas y de momentos que están destinados a quedar en la memoria de las y los fanáticos del formato. Es que la tucumana Petrona Jerez sufrió un evento de sonambulismo durante la noche, el cual ya había advertido horas antes a sus hermanitas en el cuarto. Esto no pudo evitar el susto y los comentarios por detrás. La situación la puso en la mira del resto de sus compañeros y compañeras.

Además, el líder de la semana Santiago Algorta, le quitó la posibilidad de nominar junto a otros tres jugadores. La música de la casa del terror que eligió Telefe para retratar el momento que vivió Petrona, le dio mucha más fuerza a la escena. En esta ella se para de la cama y empieza a cerrar las puertas de los placares, para luego volver a su cama. Nada que haya parecido peligroso, pero la psicosis de la cámaras llevó a sus hermanitas a irse entre risas algunas y algo escandalizadas otras.

Es un hecho es que este protagonismo despertó celos y hasta ya logró dibujar un semi complot por parte del cordobés Ulisés Apóstolo, quien ya soltó a viva vos que si juega así irán por ella. "Recién antes de dormir rezaba, quería cantarnos, hacía chistes", contaba Chiara Mancuso, mientras estaba sentada con un pequeño grupo en el living. A su vez, Luca Figurelli remarcaba los eventos que ya había protagonizado la tucumana: el sonambulismo, hablar a las cámaras y el show que hizo al entrar y postrarse ante Dios.

"Le dijo a Candela: 'qué fea vincha que tenés puesta'. Candela está hasta acá. Yo la veo", reflexionó Chiara respecto a su compañera de apellido Campos. Allí intervino Ulises por primera vez en la discusión y analizó: "Es insostenible. Es un juego. Lo podés hacer dos o tres días".

Muy certero y memorioso se mostró Brian Alberto. "A Alfa la gente lo bancaba fuerte porque hacía renegar a todos. Escúchen lo que voy a decir, chicos: la señora sabe cuándo tirar un chiste, cuándo llorar, cuándo hacer reír. A la cámara. Ella juega afuera, no juega acá con nosotros", leyó el vendedor ambulante de los trenes.

"Ah, bueno. Entonces la re contra cagaremos sacando", cuestionó Ulises. "Ese es el tema. La saca la gente", explicó nuevamente Brian. "Está bien, pero vos en una semana no podés crecer tanto. No puede hacer tanto público en tres días. Si nosotros acá nomás cortamos la sangría. Porque una semana más y no la sacamos más", lanzó el cordobés y despertó las alarmas ante un posible complot, que deberá comprobarse tras la próxima nominación.

Lo cierto es que lo del sonambulismo es algo que se sabe desde antes de que ingrese. Así se pudo saber a partir de una entrevista que le hicieron desde Gran Hermano Federal antes del casting en Tucumán. En este tape dejó muchas de esas locuras que ya la graficaron. "Yo pienso que en la primera semana me van a sacar. Es que soy sonámbula, soy chistosa, bromista, tengo bromas de mal gusto. Me cago de risa de todo", aclaró.

"Me despierto de noche, empiezo a hacer caballito a cualquiera. Tomo agua. A mi marido una vez lo golpeé haciendo gimnasia en la cama. Le metí un bollo", agregó Petrona en aquel entonces. Entre quienes la entrevistaron estaba Federico "Manzana" Farías, el tucumano de la anterior edición. Ya en ese entonces la vieron con "pasta" para ingresar al reality show.

Por otro lado, hubo una prueba de liderazgo que ganó Santiago y que lo dejó con la posibilidad de privar de nominar a cuatro personas. Casualidad o concepción machista mediante luego de haber conocido por dos días a otras 23 personas, el uruguayo le sacó el voto a cuatro mujeres: Petrona, Sandra Priore, Jenifer Lauría y Delfina De Lellis.

"A mí me hace crecer, no me achica en absoluto. A mí me hace sentir más importante", aseguró Sandra en una charla con otras dos que quedaron sin voto. "Olvidate. Cien por cien", afirmó Jenifer. "Lo primero que le pregunté fue: '¿Y por qué?'. Y la respuesta fue: 'Para que piensen un poquito más'. ¿En qué?", se cuestionó Priore. "Para que vean un poco más cómo es el juego. Algo así dijo", le recordó Lauría.

Así ingresó Petrona Jerez a la casa más famosa del país.

"Dejá de chamuyar. Andá al grano", criticó la platense. "Quizás somos un poquito más fuertes", interpuso Petrona. "Por eso le temblaba un poco la voz. Estaba cagado", agregó después la platense, justo antes de que se meta en escena el mismo hombre que las había señalado minutos antes.

En sólo 24 horas, el panorama se puso picante y logró que las nominaciones que viene tengan razones para darse. Es que muchas veces la primera nominación no tiene mucho sentido en relación a las siguientes, motivadas por las cuestiones de la convivencia, el apego y la afinidad. No parece que vaya a ser este el caso.