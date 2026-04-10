Revelaron el secreto mejor guardado de Telefe sobre el intercambio de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada comenzó con la intensidad que merece el aniversario número 25 del formato: peleas, careos y mucho show.

En ese contexto, anunciaron el regreso de una de las dinámicas más atractivas del reality: el intercambio de participantes con otro país. Así, Solange Abraham viajará a México para ingresar a La Casa de los Famosos, un formato en el que conviven figuras reconocidas y que se emite para Estados Unidos.

Santiago Del Moro se contactó con La Casa de los Famosos

¿Cómo hacen para cumplir el aislamiento? ¿Está todo armado? Esas fueron algunas de las preguntas que surgieron, y Victoria Irouleguy, ex participante de Gran Hermano 2012, no dudó en responder y revelar lo que Telefe buscaba mantener en absoluto secreto.

La ex jugadora habló en SQP sobre cómo fue su viaje a Israel y generó polémica: "Dejaban que la gente se acerque a saludarme, pero no me hablaban demasiado". Según su relato, la sacaron de la casa más famosa del país con auriculares y lentes de sol, pero al llegar al aeropuerto se los retiraron. Ese fue su primer contacto con el público.

Vicky Iroulegoy de #granhermano 2012 reveló como rompió el aislamiento con un celular en el intercambio con Israel. pic.twitter.com/9lStc4DUkM — Lefro (@Lefrotv) April 9, 2026

Vicky reveló que esa experiencia le permitió tomar dimensión de su popularidad y del alcance que había tenido. "Yo le dije al productor: viajé 20 horas para llegar acá, no me puedo ir sin conocer Israel", contó.

Además, aseguró que tuvo la posibilidad de usar el celular porque se lo pidió a una productora israelí con la que generó un buen vínculo. " Me googleé y me enteré de todo lo que estaba pasando ", agregó. Esto encendió las alarmas, ya que Sol Abraham está próxima a viajar a México para participar durante unos días en La Casa de los Famosos. ¿Podría romperse el aislamiento?

Quién llega a Gran Hermano Argentina

Tras el anuncio del intercambio internacional que revolucionó tanto a los jugadores como al público, finalmente se conoció el nombre del concursante que cruzará las fronteras para sumarse durante algunos días al formato conducido por Del Moro: Fabio Agostini.

Fabio Agostini llega a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

El ingreso del modelo y referente fitness promete alterar la dinámica del juego en un momento especialmente sensible dentro de la casa. Con perfiles ya definidos, grupos consolidados y tensiones acumuladas, la llegada de una figura con experiencia en realities puede convertirse en un factor desestabilizador, tanto por su personalidad como por su recorrido televisivo.

Su nombre no es nuevo para quienes siguen este tipo de programas: Fabio construyó una carrera en distintos países de Latinoamérica, y su desembarco en Argentina ya genera expectativa por lo que podría provocar en la convivencia.

Se filtró la pagina de Onlyfans de Fabio Agostini

Fabio Agostini nació en Las Palmas de Gran Canaria, España, y antes de convertirse en figura de realities soñaba con una carrera muy distinta. Durante su adolescencia jugó en divisiones juveniles vinculadas al Real Madrid, pero una lesión a los 19 años truncó ese camino y lo obligó a redefinir su futuro. Ese giro inesperado terminó siendo el inicio de una nueva identidad pública.

El deporte quedó atrás como profesión, pero no como estilo de vida: Fabio se volcó al entrenamiento físico, al modelaje y al universo fitness , hasta convertirse en una figura asociada al fisicoculturismo, la imagen corporal y la competencia.

Fabio Agostini se describe como un "chico reality"

Participó en Calle 7 (Ecuador), Combate (Perú) y en varios certámenes de Chile, como Tierra Brava, donde logró una de sus victorias más resonantes. En ese recorrido se consolidó como un "chico reality" clásico: frontal, competitivo, físicamente imponente y siempre dispuesto a ir al choque cuando la situación lo requiere.

En distintos programas, Fabio Agostini protagonizó fuertes cruces —uno de ellos con la Juliana "Furia" Scaglione—, además de gritos y discusiones que lo posicionaron como uno de los participantes más intensos del género: "Soy muy sincero, muy terco y no me gusta que me tomen por tonto", llegó a decir en uno de sus realities.