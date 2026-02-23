Mirtha y sus 99 velitas: la Chiqui celebra casi un siglo de vida con brillo, amigos y un misterio que promete show

La leyenda no se detiene. Este lunes 23 de febrero, Mirtha Legrand celebrará sus 99 años con una reunión íntima que, como cada temporada, se convertirá en un verdadero "evento nacional". La cita será en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, en el exclusivo Barrio Parque, y promete una combinación perfecta de calidez familiar y glamour televisivo. La lista de invitados confirma que no será una noche cualquiera. Entre los confirmados figuran Susana Giménez, Adrián Suar y Pablo Codevila, quienes se sumarán a una mesa donde el homenaje y la admiración estarán servidos junto al brindis.

Mirtha Legrand

En total, se esperan entre 60 y 70 invitados del círculo más íntimo de la Chiqui. La invitación, enviada por la propia Mirtha, fue tan elegante como contundente: "Te espero para celebrar la vida este lunes 23 de febrero a las 20.30. Por favor, no traer regalos". Una frase simple que resume su espíritu: celebrar, agradecer y seguir. Detrás de cada detalle está, como desde hace más de una década, Ramiro Arzuaga, el hombre que coordina la ambientación y la organización general.

El catering estará en manos de Carlos Shuster y el menú -todavía envuelto en misterio- incluiría algunos de los platos favoritos de la diva: ñoquis o risotto. Porque si hay algo que Mirtha sabe, es que la mesa siempre debe estar a la altura de la ocasión. Y si hablamos de altura, imposible no detenerse en el vestuario. La Chiqui tendrá dos cambios, como marca la tradición. Los diseños llevarán la firma de Claudio Cosano e Iara, "totalmente distintos con lo que están acostumbrados a ver", adelantaron.

Mirtha Legrand cumple 99 años

Según Héctor Vidal Rivas, su histórico asesor de imagen, "Mirtha se prueba vestidos una vez por semana. Esta vez lo hicimos más de una vez. A ella le gusta todo lo que es brillo, y le gusta que su figura se destaque, la cintura. Mirtha en este momento tiene una figura increíble". En cuanto a colores, hay pistas: "En primer lugar el color que más le gusta es el rosa, después el turquesa, el celeste, también el negro". ¿Apostará por el clásico rosa que ilumina su piel o sorprenderá con un tono más audaz?

La organización familiar también tiene nombre propio. "Marcela es el alma mater de la familia, que la cuida, que está detrás de todo. Ahora se está encargando de hacerle la fiesta. Ella está muy emocionada por su cumpleaños", reveló Rivas en LN+. También destacó la presencia clave de su nieto Nacho, productor del programa, que "trata de cuidarla lo más posible y de cumplirle todas las cosas que pide. A veces hay agarradas, como siempre, si no, no sería Mirtha".

Mirtha y el ritual de siempre: tarde de domingo tomando el té con amigos en su casa

¿Habrá show? Los rumores indican que Jairo podría cantar en la velada, aunque el misterio se mantiene. Lo que sí es seguro es que habrá emoción. Consultado sobre si Mirtha tiene preparado un discurso, Rivas fue claro: "Yo creo que va a improvisar, ese discurso es lo que le sale en el momento. No escribe un discurso, lo que sienta lo va a decir". Para quienes se preguntan cuál es la fórmula de su vigencia tras más de 70 años de carrera, su asesor no dudó: "El secreto es que Mirtha le dio la vida al público, vivió para su público, para lo que transmitía. Hoy ir a un teatro con Mirtha es algo maravilloso. Cada vez que entra a un teatro se levanta todo el público a ovacionarla, eso es lo más importante". Noventa y nueve años después de su nacimiento, la diva que convirtió los almuerzos en un ritual nacional sigue marcando agenda.