Catalina Gorostidi y la confesión hot sobre su fantasía sexual en GH: "Voy a tener sexo con él"

La santafesina Catalina Gorostidi no se anda con mucha vuelta y dejó impactados a todos con sus declaraciones explosivas en el programa de Dgo, donde comparte conducción con el divertido y desafiante Tucu López. La ex participante de Gran Hermano está completamente segura de querer volver a pisar la casa más famosa del país en su edición Dorada y es por eso tal vez que encendió las redes con su confesión sobre Brian Sarmiento, actual concursante del reality.

" Si entro a la casa voy a tener sexo con Brian Sarmiento ", disparó sin titubeos Cata, generando un revuelo inmediato entre las redes sociales. Pero por si quedaba alguna duda sobre su determinación, agregó: "Y no lo dudo. Sé que va a pasar. Adentro de la casa porque afuera ya pasó. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Dos, tres días. Yo no tendría problema. En eso no".

Catalina Gorostidi

La pediatra y botinera parece tener una cuenta pendiente con el futbolista, con quien ya tuvo un pasado romántico fuera de los focos de las cámaras y fue ella misma quien lo relató: su historia con Brian comenzó antes de que él ingresara al reality y siguió después de su primera participación en el programa.

"Estuve con Brian antes de GH. Y después, cuando salí de GH, tuvimos unas cositas. Siempre me pareció muy lindo y tiene mucho sex appeal. Es muy carismático", confesó Cata, dejando en claro que el deportista tiene un lugar especial en su corazón... y en sus más ardientes fantasías.

Cata Gorostidi quiere 🍆 (Otra vez) con Brian Sarmiento... pic.twitter.com/FhKIbF7CUh — ANTI BOTINERAS (@anti_boti) March 18, 2026

La producción del programa no perdió tiempo y mostró imágenes de Sarmiento tomando sol dentro de la casa, lo que hizo que Gorostidi subiera aún más la temperatura con sus comentarios: "Mirá, no puede ser tan bombonazo así, todo transpirado", dijo entre risas y miradas cómplices hacia las cámaras. Pero eso no fue todo: la médica pediatra, visiblemente encendida, le habló directamente al televisor como si lo tuviera al frente: "Brian, estás jugando muy bien. ¿Cuándo vas a salir? Porque te estoy esperando ".

Sin pelos en la lengua, Catalina también recordó algunos detalles de sus encuentros pasados con el futbolista. "¿En la cama? Está de novio, pero es 10 de 10. Aparte, es buen chabón. Posta", dijo sin reparos. Incluso reveló cómo fue el inicio de su relación: "Cuando lo conocí yo vivía en Córdoba. Viajé para conocerlo acá, en Buenos Aires. Fui a Puerto Madero a conocerlo y no quería que me vieran. No quería que se sepa. Así que fui toda encapuchada".

Brian Sarmiento

Como si fuera poco, la santafesina cerró su intervención con una frase que dejó a todos sin palabras: "Te voy a hacer el gusanito y otras cosas que ya sabes". Si bien no muchos entendieron la referencia porque se ve que hay secretos de por medio, lo cierto es que Catalina Gorostidi tiene claro lo que quiere y está dispuesta a ir por todo si pisa Gran Hermano.