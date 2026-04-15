¿Alguien puede pensar en Danelik? Las verdaderas intenciones de Brian Sarmiento con Lola Poggio

En la casa de Gran Hermano generación Dorada, todo puede ser posible sobre todo con participantes como Brian Sarmiento. Es que el exfutbolista volvió a encender las redes sociales con declaraciones que dejaron a todos atónitos y ahora opinó nada menos que con quién tendría relaciones sexuales dentro del reality. Pero lo que prometía ser un momento de pasión terminó convirtiéndose en una historia de misterio, salud y tensión.

Todo comenzó cuando Brian confesó sin titubeos que su eligiría a Lola Poggio, una participante con quien ya tuvo varios enfrentamientos dentro del juego. "A Titi ni a palos. ¡Pero ni a palos!", soltó sin anestesia, dejando claro que no hay química con ella. Sin embargo, su verdadero interés parece estar centrado en Danelik Galazán, la influencer tucumana que se convirtió en su principal candidata y con quien se presume noche y día.

Brian Sarmiento y Danelik

Si bien toda Argentina estaba ansiosa por ver cómo avanzaba esta relación -sobre todo después de los besos apasionados que se dieron en las fiestas temáticas del programa- cuando parecía que el romance alcanzaría su punto más alto la madrugada del viernes, todo tomó un giro inesperado.

Es que fue Brian el que detuvo el momento íntimo alegando un problema personal: le dolían mucho sus genitales, según le confesó a Danelik.

Brian Sarmiento y Danelik en la cama

La confesión le cayó como un balde de agua fría a Danelik, quien ventiló la novedad con sus compañeros al día siguiente haciendo que la noticia se propagara como pólvora y generara reacciones de todo tipo. Yanina Zilli, siempre dispuesta a opinar, le recomendó probar "la autosatisfacción" como alternativa, pero Danelik descartó la idea de inmediato, tomando la opción de esperar que Brian supere su inconveniente.