Nadie pone en duda la belleza de la madera y su versatilidad en decoración. Su calidez y elegancia hacen que muchos la elijan sin pensarlo para revestir paredes, mobiliario o suelos. Sin embargo, cuando se trata de persianas de madera, aparecen las dudas. ¿Son adecuadas para exteriores o es mejor reservarlas para dar un toque chic a las estancias interiores?

En este artículo descubrirás cuáles son las mejores opciones en el catálogo de persianas de madera de persianasalicantinas.com y cómo elegir el modelo correcto según tus necesidades.

¿Qué diferencias existen entre persianas de madera exteriores e interiores?

La principal diferencia entre las persianas pensadas para exterior y las de interior está en su capacidad para soportar condiciones ambientales. Las persianas de interior se suelen diseñar pensando en la estética, el control de la luz y la privacidad, mientras que las de exterior son mucho más resistentes al sol, a la lluvia, al viento y a la humedad. Para conseguirlo, los fabricantes de persianas utilizan maderas más robustas, tratamientos protectores y mecanismos reforzados.

Persianas de madera para exterior: ¿qué modelos resisten mejor la intemperie?

Si piensas instalar una persiana de madera en tu balcón o terraza, no todos los modelos valen. Aquí el clásico que nunca falla es la persiana alicantina. Este tipo de persiana ha sobrevivido al paso del tiempo precisamente por su diseño funcional y resistente.

Dentro del catálogo de persianasalicantinas.com hay versiones pensadas para el exterior como las persianas de madera de pino de Soria con tratamientos especiales. Asimismo, las persianas de tipo Ceylan pueden funcionar en exteriores siempre que el viento no sea excesivo. A diferencia de las alicantinas tradicionales de lamas anchas, las Ceylan presentan un tejido de varillas algo más tupido que filtra la luz de una manera preciosa, creando ambientes frescos en porches y pérgolas.

Persianas de madera para interior: ¿cuál es la opción más decorativa?

Dentro de casa, la madera juega un papel mucho más estético. Aquí es donde las persianas venecianas de madera han encontrado su trono. Antiguamente se veían mucho en oficinas, pero hoy en día han conquistado los salones y dormitorios por su capacidad para regular la luz con un simple giro de varilla.

Sin embargo, si buscas un ambiente más bohemio o natural, no pierdas de vista las persianas de esterilla, como el modelo "miniceylan". Son mucho más ligeras y finas que sus hermanas de exterior ya que no tienen que soportar vientos fuertes ni lluvias. Filtran la luz de manera muy suave y son ideales para crear rincones de lectura o espacios de relax.

¿Qué tratamientos necesita la madera para persianas exteriores?

Para que una persiana de madera funcione bien durante varios años, es importante aplicar un tratamiento protector frente a la humedad, los rayos UV y los cambios térmicos. Normalmente se aplican barnices de alta densidad o aceites especiales que sellan los poros.

Además del barniz protector, algunos fabricantes utilizan maderas termotratadas o con proceso de estabilización térmica, lo que mejora la resistencia natural a las condiciones exteriores sin el uso de químicos agresivos.

Un buen tratamiento también debería considerar los herrajes y poleas. Estos componentes metálicos deben ser galvanizados o de acero inoxidable para impedir la corrosión al ser expuestos a la humedad.

¿Cómo elegir el tipo de madera adecuado según su ubicación?

La elección de la madera depende en gran medida de dónde vas a colocar la persiana. Para exteriores, maderas densas como el pino tratado, el cedro o especies tropicales resistentes (como el teca o mahogany) suelen ofrecer mayor resistencia frente a los cambios de temperatura. En cambio, en el interior, puedes optar por maderas más ligeras o visualmente llamativas.

Piensa también en el color: para una fachada soleada, los tonos naturales o barnices claros disimulan mejor el polvo y envejecen dignamente. Para interiores, los lacados en colores o los tintes oscuros pueden ser el contrapunto perfecto a una pared blanca.

¿Cuánto duran las persianas de madera en exteriores vs interiores?

Llegamos a la pregunta del millón. Como es lógico, una persiana en el interior, bien cuidada y protegida, tendrá una vida útil más larga ya que no está expuesta a condiciones adversas. En cambio, las de exterior, necesitarán un mantenimiento frecuente. Aun así, una persiana exterior de calidad puede durar una década o más si se protege con barnices especiales y se revisan de vez en cuando los herrajes y mecanismos para comprobar que funciona correctamente.