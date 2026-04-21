Trump anunció una extensión de la paz con Irán aunque bloqueará sus puertos hasta cerrar un acuerdo

El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, decidió extender la tregua con la República Islámica de Irán, aunque aseguró que mantendrá los bloqueos sobre sus puertos hasta que Teherán presente una propuesta consensuada y unificada, con el fin de lograr un acuerdo definitivo entre ambas partes.

El próximo miércoles por la noche estaba dispuesto el vencimiento del alto el fuego que tanto EE.UU como Israel e Irán habían logrado, gracias a las gestiones de Pakistán como mediador. El Gobierno de Trump había informado que desde que se realizó el cierre perimetral al estrecho de Ormuz, 28 embarcaciones iraníes fueron forzadas a regresar o a realizar un desvío para evitar la zona.

Trump anunció una extensión a la tregua con Irán, a la espera de una propuesta de Teherán.

"Dado que el Gobierno de Irán está gravemente dividido, algo que no sorprende, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada", escribió Trump en sus redes sociales. "Por lo tanto, he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas", estableció.

"Por consiguiente, extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las negociaciones, de una forma u otra", cerró el presidente estadounidense su declaración oficial. Horas antes se había definido que el vicepresidente JD Vance no iría a la segunda ronda de negociaciones en la ciudad de Islamabad, porque Irán ya había declinado la posibilidad de continuidad de la discusión, a partir de la medida de EE.UU.

El premier israelí Benjamín Netanyahu y Donald Trump son los impulsores de los ataques contra Irán.

Cuando tomaban la decisión en la Casa Blanca, las cámaras de los medios locales pudieron registrar la llegada de grandes figuras de la gestión norteamericana y de otros funcionarios emblemático, como el secretario de Estado Marco Rubio y el de Defensa Pete Hegseth. Otras visitas que se destacaron fueron las de los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner.

Trump ya había vertido amenazas en la televisión local: "Van a negociar y si no lo hacen, se enfrentarán a problemas que nunca antes habían visto, así que van a negociar. Y esperemos que lleguen a un acuerdo justo y reconstruyan su país", soltó el presidente estadounidense. Y añadió que Irán no tendrá "armas nucleares" ni accesos a ellas o "la más mínima posibilidad de tenerlas". "No podemos permitir que eso ocurra, porque podría suponer la destrucción del mundo y no vamos a dejar que eso suceda", prometió.