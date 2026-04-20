Terremoto en Japón: un sismo de magnitud 7,5 sacudió al norte del país y hay amenaza de tsunami

El suelo volvió a moverse en Japón. Y con él, regresó un miedo que nunca termina de irse. Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió este lunes el norte del país, con epicentro en aguas del océano Pacífico, frente a la costa de Iwate. El impacto fue inmediato: edificios temblando incluso en Tokio, sirenas encendidas y una orden urgente que atravesó pantallas y altavoces: evacuar. La Agencia Meteorológica de Japón no dudó. En un comunicado oficial, ordenó: "Evacuar inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro, como un terreno elevado o un edificio de evacuación".

Y advirtió que el peligro no es inmediato ni único: "Se prevé que las olas del tsunami azoten la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta". Apenas 40 minutos después del sismo, el mar comenzó a responder. Una ola de 80 centímetros golpeó un puerto en Iwate. Otra, menor, fue registrada en la región. Pero lo peor aún podría estar por venir. Las autoridades alertaron que el tsunami podría alcanzar hasta tres metros de altura en distintos puntos de la costa, incluyendo zonas de Hokkaidō, Aomori, Miyagi y Fukushima.

Un sismo de magnitud 7,5 sacudió la costa norte japonesa

Las imágenes transmitidas por la televisión pública mostraban barcos alejándose de los puertos mientras en pantalla se repetía una advertencia inquietante: "¡Tsunami! ¡Evacúen!". El gobierno japonés activó de inmediato un comité de emergencia y un equipo de gestión de crisis. En conferencia de prensa, las autoridades pidieron a la población "mantenerse a salvo", mientras se intenta determinar si hay víctimas o daños materiales. La primera ministra Sanae Takaichi reforzó el mensaje con un pedido directo: "Para aquellos de ustedes que viven en áreas para las que se han emitido advertencias, por favor evacúen a lugares más altos y seguros, como terrenos elevados".

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En paralelo, se suspendieron servicios de tren bala en el norte del país y se monitorean instalaciones críticas, incluyendo centrales nucleares fuera de servicio en la región. Cada sismo en Japón reactiva una memoria colectiva marcada por la tragedia. En esta misma región, el 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 desató un tsunami devastador que dejó más de 20.000 muertos y desaparecidos, además de provocar la crisis nuclear de Fukushima.

Hoy, quince años después, el temor vuelve a instalarse. Japón convive con esta amenaza de forma permanente. Ubicado sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, el país registra alrededor de 1.500 temblores al año, cerca del 18% de los que ocurren en todo el planeta. La mayoría son leves. Pero algunos, como el de este lunes, recuerdan cuán frágil puede ser todo. Por ahora, no hay reportes oficiales de víctimas. Pero la tensión no cede.

Un sismo de magnitud 7,5 sacudió la costa norte japonesa

El mar sigue siendo una amenaza latente, y las autoridades insisten en que el peligro no terminó. En las zonas costeras, miles de personas abandonaron sus casas con lo puesto. En las ciudades, el temblor dejó una sensación persistente: la de que la tierra puede volver a moverse en cualquier momento.