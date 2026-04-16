Un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano generó una fuerte reacción de Hezbollah

En un giro inesperado en el complejo tablero geopolítico de Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo de alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que entrará a regir durante la noche del 16 de abril.

La tregua, alcanzada tras intensas negociaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, busca poner un freno a las hostilidades en la frontera que se intensificaron y no pararon de escalar en las últimas semanas. Sin embargo, la medida ya muestra controversias e incluso tensiones internas.

Presidente libanés, Joseph Aoun

El acuerdo, celebrado como un "avance histórico" por Trump, surge tras una serie de reuniones diplomáticas que incluyeron un encuentro en Washington D. C., el primero entre ambas naciones en más de tres décadas. Según el mandatario yankee, las conversaciones fueron "productivas" y abrieron la puerta a un entendimiento inicial que podría allanar el camino hacia una paz duradera en la región. Trump también anunció su intención de recibir a Netanyahu y Aoun en la Casa Blanca para profundizar las negociaciones.

Sin embargo, el pacto no fue bien recibido por todos y allí entra al juego Hezbollah, el influyente grupo chiita respaldado por Irán, que rechazó tajantemente cualquier acercamiento entre Beirut y Jerusalén. Hussein Hajj Hassan, diputado del movimiento, expresó su enojo con dureza, calificando las negociaciones como un "grave error" y acusando al gobierno libanés de ceder ante presiones internacionales: "Las negociaciones directas con el enemigo son un grave pecado y un grave error... y no sirven a ningún interés del país", declaró a la agencia AFP.

Hussein Hajj Hassan

El Líbano está que arde. Es que Hezbollah es una fuerza política significativa y ahora su rechazo al diálogo con Israel pone en duda la viabilidad del alto el fuego que promete Donald Trump exponiendo las tensiones que podrían desbaratar cualquier intento de reconciliación a largo plazo.

Por su parte, Netanyahu sigue con un perfil bajo tras el anuncio, limitándose a expresar su respaldo al esfuerzo liderado por Estados Unidos. No obstante, la falta de mención explícita a Hezbollah en las declaraciones oficiales ay levanta sospechas sobre si el grupo acatará la tregua o si continuará sus operaciones en la frontera.

Donald Trump

Mientras tanto, Donald Trump ha proyectado optimismo respecto al acuerdo, describiéndolo como un primer paso hacia la estabilidad en una región históricamente marcada por el conflicto. Sin embargo, un alto el fuego temporal es solo una solución paliativa frente a las misiones bélicas entre Israel, Líbano y claro, Hezbollah.