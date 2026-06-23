Francia vive una de las semanas más dramáticas de su historia reciente. El calor extremo convirtió calles, viviendas, escuelas y medios de transporte en escenarios de una emergencia que ya dejó decenas de muertos y obligó al Gobierno a desplegar medidas excepcionales para intentar contener una crisis que se profundiza día tras día. La cifra más impactante fue confirmada por el primer ministro Sébastien Lecornu: 40 personas murieron ahogadas en apenas cinco días mientras intentaban escapar de las temperaturas sofocantes que castigan al país desde mediados de junio. "Es una triste tragedia en lo que respecta a los ahogamientos, ya que las últimas cifras que se nos acaban de comunicar muestran 40 fallecidos desde el 18 de junio, la mayoría de ellos jóvenes", declaró el funcionario.

Francia bajo fuego: 40 muertos por ahogamiento y una ola de calor que ya se cobra vidas en toda Europa

La desesperación por encontrar alivio llevó a miles de personas a lanzarse a canales, ríos y zonas no habilitadas para el baño. En París, el canal Saint-Martin se transformó en un improvisado balneario urbano, mientras decenas de personas se arrojaban desde puentes y muelles pese a las advertencias oficiales. La ministra de Deportes, Marina Ferrari, admitió comprender la necesidad de refrescarse, pero pidió evitar lugares peligrosos o no autorizados para evitar nuevas tragedias.

Sin embargo, los ahogamientos no fueron las únicas víctimas de una ola de calor que ya es considerada histórica. El lunes, Francia quedó conmocionada por la muerte de dos niños de apenas 2 y 4 años en la localidad de Carpentras, en el sureste del país. Los pequeños fueron encontrados inconscientes dentro del automóvil familiar estacionado bajo el sol.

Según la investigación preliminar, los niños habrían ingresado al vehículo para jugar y quedaron atrapados mientras la temperatura exterior superaba ampliamente los 37 grados. Cuando su madre regresó del mercado y los encontró, llamó desesperadamente a los servicios de emergencia. Los bomberos intentaron reanimarlos, pero ya era demasiado tarde. La tragedia sacudió a todo el barrio. "Estoy conmocionada", relató una vecina a la agencia AFP. "Prácticamente todos nos conocemos, los oíamos a menudo a los niños. Tenían una alegría de vivir increíble", recordó entre lágrimas.

Francia bajo fuego: 40 muertos por ahogamiento y una ola de calor que ya se cobra vidas en toda Europa

Como si fuera poco, tres ancianos también murieron en sus viviendas en el suroeste francés, mientras las autoridades sanitarias reconocen que el impacto real del calor extremo podría ser mucho mayor en los próximos días. Las cifras meteorológicas son tan impactantes como las humanas. Francia acaba de registrar la tarde y la noche más cálidas desde que comenzaron los registros oficiales en 1947. Más de la mitad del país se encuentra bajo alerta roja y alrededor del 90% de la población está expuesta a temperaturas consideradas extremas.

Varias ciudades pulverizaron récords históricos. Angers alcanzó los 40,9 grados; Saintes llegó a los 42; Burdeos registró 41,9; y Châteaumeillant alcanzó los 43,3 grados. En la región de Vendée, los termómetros también tocaron los 43 grados. La situación llegó a tal punto que París amaneció este martes con temperaturas similares a las de Dubái.La capital francesa, una ciudad diseñada para resistir el frío y no el calor, se convirtió en un enorme horno urbano. En los apartamentos sin aire acondicionado, miles de personas pasaron noches en vela. En el subte, los pasajeros viajaban con ventiladores portátiles intentando soportar temperaturas agobiantes.

La Torre Eiffel debió cerrar anticipadamente debido al calor extremo y en numerosos comercios ya no quedan ventiladores disponibles por el aumento explosivo de la demanda. En el distrito financiero de La Défense, donde se concentran los grandes rascacielos de oficinas, los sistemas de refrigeración no logran producir suficiente frío durante la noche para enfriar los edificios. "Trabajar allí es como estar en un horno", describieron medios locales.

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La emergencia también golpea a la economía. "Francia funciona a un ritmo lento. Las empresas, en la medida de lo posible, están aplicando las recomendaciones para proteger a sus empleados", explicó Patrick Martin, presidente de la patronal francesa MEDEF. Los trenes tampoco escapan a la crisis. Las vías se deforman por las altas temperaturas, las catenarias se descuelgan y numerosos sistemas de aire acondicionado dejan de funcionar.

La empresa ferroviaria SNCF canceló preventivamente parte de los servicios para evitar accidentes. Algunas formaciones antiguas fueron retiradas de circulación porque los sistemas de refrigeración colapsan ante temperaturas tan elevadas. Los propios trabajadores ferroviarios los denominan "huevos rodantes". Mientras tanto, el Gobierno francés activó el Plan Orsan para reforzar hospitales, servicios de emergencia, clínicas y residencias de adultos mayores.

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La gravedad de la situación llevó incluso al primer ministro a pedirles a los ministros que suspendan viajes y actividades para concentrar todos los recursos estatales en la gestión de la emergencia climática. Pero Francia no está sola. La ola de calor golpea simultáneamente a gran parte de Europa. Italia declaró alerta roja en 15 ciudades y restringió actividades laborales al aire libre. España registra temperaturas cercanas a los 45 grados y habilitó refugios climáticos para personas vulnerables y en situación de calle.

En Andújar, en la provincia de Jaén, los termómetros superaron los 45 grados, mientras las noches tropicales impiden cualquier descanso. Decenas de estaciones meteorológicas continuaban marcando más de 25 grados durante la madrugada. En Reino Unido, donde las construcciones tampoco están preparadas para temperaturas extremas, decenas de escuelas anunciaron cierres anticipados o directamente suspendieron actividades. La Oficina Meteorológica británica prevé máximas de hasta 40 grados en algunas regiones del sur del país.

Francia bajo fuego: 40 muertos por ahogamiento y una ola de calor que ya se cobra vidas en toda Europa

Los científicos advierten que estos fenómenos son cada vez más frecuentes. Europa se calienta a una velocidad superior al doble del promedio mundial y los episodios de calor extremo son cada vez más prolongados e intensos. La actual ola está asociada a un fenómeno meteorológico conocido como "bloqueo en omega", una configuración atmosférica que atrapa una masa de aire caliente durante días y permite que las temperaturas aumenten progresivamente.