A casi seis años del asesinato de Fernando, otro joven murió luego de recibir una brutal golpiza en Merlo

El próximo 18 de enero se cumplen seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años atacado en patota a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. Pese a que el caso supo movilizar a la sociedad en su conjunto, la violencia callejera sigue vigente y en las últimas horas sumó un nuevo caso: un hombre de 29 años falleció en Merlo, después de haber sido brutalmente golpeado durante el 31 de diciembre.

La víctima, identificada como Maximiliano Balbuela, falleció el domingo, después de permanecer internado cuatro días en estado crítico. El ataque se produjo en el barrio Matera y fue presenciado por varios testigos que, al igual que en el caso Báez Sosa, no intervinieron para frenar el violento ataque. "¡Se armó el bondi!", se puede escuchar al inicio de la grabación.

De acuerdo a la investigación preliminar, la víctima fue atacada por un hombre, quien se encontraba en compañía de dos personas más. En las imágenes registradas por los testigos se puede ver a Balbuela en un estado de desorientación, con su cabeza ensangrentada producto de lo que, según los investigadores, se produjo por un golpe con un objeto contundente -presumen que fue una botella-.

El joven logró alejarse de sus agresores, pero las lesiones le provocaron una hemorragia cerebral que lo dejó inconsciente y convulsionando en el asfalto. Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, Balbuela no logró recuperarse del ataque y falleció el domingo por la mañana.

La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, titular de la Fiscalía N°6 de Morón. Al momento, ya se elevó el pedido de realización de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento y de esta forma poder establecer la responsabilidad penal de los atacantes.

El testimonio de los testigos y las imágenes aportadas por los mismos permitieron la identificación de Fabián Eduardo Ahumada Romero, un ciudadano chileno de 56 años, sindicado como uno de los tres agresores.