Antonio Banderas confesó que le ofrecieron hacer una película con IA y decidió refugiarse en el teatro: "Esto se ha acabado"

La llegada de la inteligencia artificial china Seedance 2.0 de la empresa ByteDance y sus asombrosos videos de 15 segundos en los que los usuarios intervienen y modifican películas con una realidad increíble, pateó el tablero del mundo del cine y la televisión, al punto de que trajo para 2027 lo que muchas personas creían que ocurriría dentro de decenas de años. La industria cinematográfica atraviesa una fuerte crisis y los actores y las actrices ya pusieron el grito en el cielo por los derechos de su imagen y voz, para que no sean usados contra su voluntad.

En un lugar muy similar se encuentra el español Antonio Banderas, uno de los hispanoparlantes mejor recibidos en Hollywood, desde hace más de 30 años. El actor reconoció que en la actualidad está "muy apalancado en el teatro y probablemente por razones lógicas", luego de que le ofrecieran hacer una película en la que él ni siquiera debería actuar porque su interpretación se recostaría en una cuestión teconológica.

"Me acaban de ofrecer una película en IA. Es decir, usan mi imagen y lo único que tendría que hacer es poner mi voz. No sé si eso va a cuajar o no. Pero el cine está en un momento muy definitivo", reveló Bandera en una improvisada rueda de prensa en el marco de un evento en su país natal. "En el momento en que los estudios descubran que la tecnología les va a permitir hacer películas sin tener que pagar los precios que los actores estamos cobrando, esto se ha acabado. Se ha acabado el cine de esta manera", aseguró.

Al mismo tiempo, Banderas se corrió un poco de la mirada apocalíptica sobre el séptimo arte y señaló que "siempre habrá películas con gente de carne y hueso". Su explicación fue más para justificar su decisión de permanecer cerca de los escenarios. "El refugio que he buscado en el teatro tiene una razón de ser. El teatro va a vencer eso porque quedará siempre como un arte que tiene 3000 años y va a ser muy difícil vencerlo", remarcó.

Matthew McConaughey advirtió sobre los derechos de imagen y voz ante el avance de la IA.

¿Acaso el actor considera que el salto tecnológico de la robótica no alcanzará a las tablas? No, según él eso también ocurrirá. "Habrá robots que no sabremos distinguir si son personas humanos o no. De hecho, mientras más vaya avanzando la tecnología, más valor tendrán las artes escénicas en vivo", afirmó.

Banderas no es el primero ni será el último en transmitir su preocupación al respecto. Recientemente su par Matthew McConaughey se preguntó ante Variety qué es lo que viene. "¿Tendremos en cinco años el premio a 'Mejor película de IA'? ¿El 'mejor actor de IA?", cuestionó. "Preparémonos para ello, cuidemos nuestro terreno, y que al menos tengamos algo de poder cuando empiece a sobrepasarse", precisó en relación a preservar los derechos de imagen y voz.