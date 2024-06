A último momento, Fernando Burlando decidió no estar en la querella de Loan: las verdaderas razones

María Noguera y José Peña, padres de Loan Danilo Peña -desaparecido hace 11 días- están protegidos por los abogados Fabián Lucero y Roberto Méndez respectivamente. Son esos letrados con los que Fernando Burlando se comunicó para sumarse a la querella pero, a último momento, se negó a pertenecer.

Si bien Noguera y Peña quedaron fuera de la lista de sospechosos en el caso que implica a funcionarios del gobierno de Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes; se trata de las detenciones de María Caillava, ex funcionaria libertaria pero también su marido Carlos Pérez, ex capitán de la Armada; ambos estarían implicados en el traslado de Loan hacia la provincia de Chaco. Además se encuentra detenido y se indagará a Walter Maciel, comisario de 9 de Julio que está bajo arresto por haber sido el encargado al momento de la pesquisa.

María Noguera y José Peña, padres del Loan

En este contexto es que el abogado Burlando estaba realizando todo lo posible para viajar a Corrientes e implicarse en el caso de la desaparición de Loan que lleva ya 11 días sin rastros.

Sin embargo, algo hizo que el abogado recule y decida no implicarse en el caso de Loan: "Es todo muy raro", admitió y criticó al proceso judicial en Corrientes explicando que "se perdió mucho tiempo" mientras el niño ya estaba desaparecido.

Loan

En esa línea, Burlando explicó: "No podemos permitirnos que esto le pase a ninguna criatura. Parece que vivimos en una realidad del pasado". Además, consideró: "La trata no es broma, es algo que existe no solo en Argentina. Lo primero es que hay que entender es que esto es una triste realidad".

Además, habló sobre los detenidos y afirmó que su contradicción es "la prueba que los compromete", dijo y agregó: "Mi recomendación es que aporten algo".

Fernando Burlando

Fernando Burlando también mandó un mensaje a quienes defienden a los padres de Loan: "Los colegas tendrían que apuntar los cañones para generar una situación de compromiso", dijo y contundentemente, lanzó: "Para mí, son una organización".