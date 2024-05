Asfixió a su madre, lo descubrieron por el olor y dejó una carta: "Le hice algo muy malo a mamá"

Mónica Dagotto tenía diabetes, había sido operada hace pocos días atrás y necesitaba de la ayuda de su hijo para poder hacer toda la recuperación. Sin embargo, fue él mismo quien decidió en pleno tratamiento, acabar con su vida apuñalándola con un cuchillo de 34 centímetros para luego asfixiarla con la almohada y dejar su cuerpo en descomposición.

Comodoro Rivadavia se convirtió en un escenario trágico de horror, caratulado como matricidio. Enzo Anconetani, el asesino que confesó la verdad cuando la Policía llegó a su domicilio: "Le hice algo muy malo a mamá". El lugar de los hechos se constató en la vivienda de él, ubicada en Avenida del Trabajo al 2300, en el barrio Juan XXIII.

El domicilio quedaba ubicado sobre la Avenida del Trabajo

El asesinato se descubrió gracias a que el vecino de al lado de la vivienda en que ocurrió el crimen, llamó al 911 para dar aviso de que había un fuerte olor que provenía de ese domicilio . Pocas horas más tarde, la Policía arribó a la casa de Anconetani y encontró el motivo por el cual había ese olor: estaba el cuerpo de Dagotto en descomposición hacia casi una semana.

En cuanto los oficiales llegaron al lugar, el hombre de 33 años no dudó y dijo la verdad: "Le hice algo muy malo a mamá". Ahí mismo, la Policía se topó con el cadáver de la mujer recostado en una cama en posición cúbito dorsal en el cual avanzaba su proceso de descomposición, por lo cual los médicos forenses aseguraron que ya llevaba entre cuatro a siete días sin vida.

Macabro descubrimiento

Además del cadáver y la confesión, los oficiales encontraron al costado del cuerpo un cuchillo de 34 centímetros que utilizó Anconetani como arma blanca para apuñalar a la víctima, debilitarla, y luego asfixiarla con la propia almohada en la que ella apoyaba su cabeza para descansar. En ese preciso momento, la Policía detuvo al principal sospechoso, lo trasladó a la comisaría y el mismo fue acusado bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo .

Si bien el hombre fue rápidamente detenido tras ser encontrado en el lugar del suceso y haber confeso haber hecho algo "muy malo", luego de ser trasladado a la comisaría, se decidió derivarlo a un centro psiquiátrico de la localidad por una presunta enfermedad de salud mental, aunque con el correr de los días también se le realizarán las debidas pericias psicológicas.

El Ministerio Público Fiscal dictó la prisión preventiva para Enzo Anconetani

En cuanto a la investigación, más allá de tener las pruebas suficientes y la declaración del principal sospechoso, se avanzó con entrevistas a los vecinos y familiares para dar a conocer si ya había algún antecedente similar o alguna pista más por obtener, por lo que se pudieron encontrar con la clave del asesinato: una carta que había escrito Anconetani con los supuestos motivos del asesinato. La misma, no fue revelada.

Oscuros detalles

A pesar de no haber querido mostrar con lujos y detalles aquella carta, en diálogo con ADNSUR, el jefe de la División de Investigaciones Policiales de Comodoro Rivadavia (DIP), Pablo Lobos, dio a conocer alguna de las razones que escribió Anconetani para realizar el matricidio: "El delicado estado de salud de su madre fue el principal motivo para hacer ese acto. No hay un pedido, al menos no lo refleja, como un pedido de la madre de que le quitara la vida".

Y agregó: "La mujer tenía diabetes, algunos problemas importantes de salud, la habían operado recientemente y no podía alimentarse de manera correcta por una enfermedad en la boca. Estaba muy delgada, una situación muy compleja. Él se autolesionó después de haber cometido el crimen porque ahí se dio cuenta de lo que había hecho".

Salud Mental del Hospital Regional

Tras la detención, el proceso de investigación y el traslado al hospital de salud mental, el fin de semana se realizó la audiencia de control contra Anconetani. En ella, estuvieron presentes: Raquel Tasello, jueza penal; Cecilia Codina, fiscal general y María Belén De la Canal, funcionaria de Fiscalía. Además, la defensa del sospechoso, de la cual está a cargo Gustavo Oyarzún, abogado de la Defensa Pública.

Ahí mismo, la fiscal general, Codina, dictó la prisión preventiva para Enzo Anconetani durante dos meses y determinó que la misma la lleve a cabo internado en el área de Salud Mental del Hospital Regional, con custodia policial permanente.