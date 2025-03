Bahía Blanca, devastada por el agua y la incertidumbre: sigue la búsqueda de las 94 personas desaparecidas

El panorama en relación a los fallecidos tras el temporal que azotó con dureza a Bahía Blanca, no es bueno. Es que si bien hasta el momento el número de decesos se mantiene en 16, todavía son 94 las personas que están desaparecidas, entre las que se encuentran las hermanas de 1 y 5 años, Pilar y Delfina Hecker, a quienes buscan con gran intensidad. El fiscal general Juan Pablo Fernández advirtió que "es probable que haya más muertos"

"Comenzamos un nuevo rastrillaje para localizar a Pilar y a Delfina. El agua bajó, ya se puede realizar eso a pie. Vamos a ver el resultado que da", reveló Fernández al aire de Radio Mitre, y tras aclarar con énfasis que las hermanas son la prioridad del operativo en ese momento. A su vez, soltó el número de 94 desaparecidos que se registró a partir del 911, y aclaró que antes eran 182, pero que 87 fueron ubicadas con vida.

Los voluntarios y rescatistas trabajan buscando a los 94 desaparecidos que todavía hay, tras la terrible tormenta que atravesó Bahía Blanca.

"No podemos afirmar que esas personas hayan fallecido. Muchas personas han perdido la posibilidad de comunicarse, los familiares hacen las denuncias, algunos se han mudado y otros han sido rescatados por esos vecinos", explicó el fiscal, en una clara apelación a no perder la esperanza. "Existen barrios difíciles de acceso porque son como ollas que no drenan el agua. No se puede descartar que alguno de los 94 no esté con vida, es una imprudencia decirlo", añadió.

Fernández explicó que se está intentando localizar a cada uno de estos desaparecidos, pero que es desigual cada pesquisa, porque a veces lo que se les otorga a las autoridades es un nombre, mientras que otras veces se aporta una fotografía, lo que facilita aún más la tarea.

Al mismo tiempo, el funcionario judicial describió la situación delictiva de Bahía Blanca en los últimos días. "Teníamos 17 aprehendidos, hay cuatro detenidos por robo agravado por estas circunstancias de robo calamitoso, donde sustraían una bomba centrífuga de la municipalidad en proximidad del canal Maldonado, son hechos que ameritaban la detención", detalló. "El resto de los aprehendidos recuperaron la libertad en su mayoría, intentando llevar productos de supermercados", agregó.

Según adelantó, hubo 26 denuncias por hurtos y saqueos que se presentaron en su mayoría a través de la aplicación móvil del Ministerio de Seguridad, una herramienta fundamental para paliar la falta de comisarías y fiscalías en la región, las cuales también se vieron afectadas por el temporal. Entre los delitos denunciados, hubo tres casas desvalijadas, que estaban con sus dueños desalojados, seis motocicletas robadas y dos automóviles saqueados. A su vez, reconoció que con el correr de los días recibirán más denuncias.