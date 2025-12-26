Brutal femicidio en Villa Celina: atropelló a su pareja con un camión e intentó darse a la fuga

Villa Celina quedó completamente conmocionada con el caso de María Luzmar Caiti Rivero que perdió la vida de manera brutal a manos de su pareja, Gabriel Enrique Martínez Duchen. El crimen, que ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central, dejó un rastro de horror y consternación.

El fatídico suceso tuvo lugar el pasado miércoles 25 de diciembre por la tarde. Según las investigaciones y las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el agresor atacó a María Luzmar con una violencia extrema.

María Luzmar Caiti Rivero instantes antes de su muerte

El video muestra cómo Martínez Duchen la golpeó con puños, patadas y objetos contundentes antes de subirse a su camión y atropellarla deliberadamente. La víctima falleció al instante, dejando a su hija y a los vecinos sumidos en el dolor.

La víctima, una mujer trabajadora y reconocida en su barrio por su local comercial, había estado en pareja con el agresor durante más de dos años. Según declaraciones de su hija, la relación había estado marcada por episodios de celos y discusiones.

El femicida Gabriel Enrique Martínez Duchen

El camión utilizado para cometer el crimen, un Volvo 420 con matrícula boliviana, fue incautado por las autoridades. Tras el ataque, Martínez Duchen intentó darse a la fuga, pero fue interceptado gracias a la intervención de un camionero que presenció los hechos y alertó a la policía. El agresor quedó detenido y está siendo investigado por el fiscal Adrián Arribas, quien aseguró que las pruebas en su contra son contundentes.

Entre los elementos clave para la causa se encuentran los videos de seguridad que captaron cada momento del ataque, así como los testimonios de testigos que presenciaron el horror. Además, la hija de la víctima aportó información relevante sobre la relación entre su madre y el acusado.

Las autoridades continúan trabajando en la investigación para esclarecer todos los detalles del caso y garantizar que el femicida reciba la condena correspondiente. Mientras tanto, familiares y vecinos despiden a María Luzmar Caiti con profundo dolor, exigiendo que su muerte no quede impune.