Volvió a actuar la "Mujer de los Cuchillos": se cortó un dedo y lo arrojó al mar como ofrenda Umbanda

Un macabro hallazgo en la playa de Mar de las Pampas horrorizó a las autoridades locales y generó desconcierto entre los vecinos. En un frasco de vidrio, cuidadosamente cerrado, apareció una falange humana, dando inicio a una investigación que rápidamente apuntó a un personaje ya conocido en la región: la enigmática "Mujer de los Cuchillos".

El descubrimiento tuvo lugar en la intersección de la calle 36 y la playa, cuando un transeúnte notó el recipiente abandonado en la arena. Al llegar al lugar, efectivos policiales confirmaron lo que parecía increíble: el contenido del frasco era, efectivamente, un dedo humano . La zona fue acordonada y la policía científica se hizo presente para recolectar pruebas.

La increíble historia de la Mujer de los Cuchillos

Las primeras pistas llegaron gracias al testimonio de una vecina, quien aseguró haber visto a una mujer con una mano vendada sosteniendo el frasco poco antes del hallazgo. Según su relato, la sospechosa mencionó que había sufrido un accidente doméstico y, siguiendo creencias del culto umbanda, decidió ofrecer su dedo amputado al mar como parte de un ritual .

La investigación condujo rápidamente a identificar a la mujer en cuestión. Se trataba de la misma persona que días atrás había sido apodada por los vecinos como "la Mujer de los Cuchillos", luego de un violento incidente en Villa Gesell.

En esa ocasión, había sido detenida tras realizar extraños rituales en plena vía pública, portando una cuchilla de 45 centímetros con la que se resistió al arresto por lo que los agentes debieron realizar disparos intimidatorios para llevársela detenida.

Desde el hospital municipal confirmaron que la mujer ingresó recientemente a la guardia con una amputación en uno de sus dedos. Tras recibir atención médica, se retiró con el alta... y con el dedo amputado en su poder .

Mar de las Pampas

Aunque las autoridades ya realizaron la debida averiguación de ilícito, hasta el momento no se tomaron medidas adicionales contra la acusada. La comunidad permanece atenta y preocupada ante los sucesos cada vez más extraños que rodean al extraño personaje más conocido como la "Mujer de los Cuchillos".