Caso Agostina Vega: detuvieron a Soledad Andreani, la ex de Barrelier, y presentaron el jury contra los fiscales

La causa por el femicidio de Agostina Vega de 14 años, ocurrido a fines de mayo en la capital de Córdoba, realizó considerables avances en las últimas horas. Por un lado, concejales presentaron el jury contra los fiscales que intervinieron en el caso y, por el otro, detuvieron a Soledad Andreani, dueña del Ford Ka negro en el cual trasladaron a la menor al descampado donde encontraron sus restos. Días atrás se había sumado a Claudio Gabriel Barrelier su amigo Osvaldo Fassetta, mientras que confirmaron que debajo de las uñas de la víctima había dos muestras de ADN.

Andreani había hablado con la prensa en los últimos días y se había desentendido de su ex pareja Barrelier, de quien había asegurado que le había arruinado "la vida". Durante la tarde de este lunes fue trasladada bajo un fuerte operativo encabezado por la Policía de Córdoba a la Jefatura de Policía de Córdoba, acusada de encubrimiento del crimen contra la menor de edad.

Soledad Andreani quedó detenida por encubrimiento del femicidio de Agostina Vega, tras prestarle su vehículo a Claudio Gabriel Barrelier.

Días atrás también habían detenido a Fassetta por el mismo hecho de encubrimiento. Amigo de la madre de Agostina, fue a su domicilio durante la madrugada del domingo en el que mataron a la menor a colaborar en la búsqueda. "No me gustaban sus formas. Estaba como raro y yo no lo conocía. Entonces lo llamo fuera de la casa, a la vereda, para preguntarle quién era, qué opinaba de Agostina, dónde creía que podía estar. Y me contestó un par de cosas, pero siempre con la voz rara. Subía y bajaba el tono", reveló a La Voz del Interior Elizabeth Fernández, abuela de la menor.

La mujer volvió a escuchar esa "voz rara" en las llamadas telefónicas extrañas que comenzaron a recibir en el domicilio familiar días después. Su testimonio fue vital para que la investigación posara sus ojos sobre el amigo de Barrelier de 47 años y decidan su detención pocas horas después de compareciera ante la Justicia con su "intuición de madre". Al mismo tiempo, se suma el hecho de que el abogado de la familia de los abuelos de Agostina, Carlos Nayi, reveló que durante la autopsia se encontraron "dos ADN debajo de las uñas" de la menor

Iván Rodríguez, a la izquierda, es el fiscal que lo liberó en 2025 y Raúl Garzón, a la derecha, quien llevó la causa del femicidio de Agostina Vega.

Durante la mañana de este lunes también un grupo de legisladores opositores de Córdoba presentaron el pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón por el caso, acusándolos en particular de negligencia grave, mal desempeño y morosidad, además de un pedido de "investigar la actuación en los procesos vinculados a Barrelier". Además de reclamar suspensiones preventivas exigieron que sean destituidos en caso de confirmarse alguna de las sospechas.

"No se trata de prejuzgar ni de reemplazar el trabajo de la Justicia. Se trata de que los mecanismos institucionales funcionen y permitan determinar si las decisiones adoptadas estuvieron a la altura de las responsabilidades que exige la función judicial", demandaron. "Por respeto a Agostina, a su familia y a toda la sociedad cordobesa, creemos que cada actuación debe ser revisada con seriedad, transparencia y apego a la ley", concluyeron.