Sin plazos y sin respuestas: la Justicia ordenó seguir buscando a Loan mientras el caso avanza hacia un juicio monumental

La desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, es un caso que no deja de estremecer. A casi un año y medio de aquel día en que el niño de cinco años se alejó unos metros de su familia para nunca más regresar, la incertidumbre desespera, los expedientes crecen y la angustia se vuelve un clima permanente. Hoy, la Justicia tomó una decisión que, lejos de traer alivio, desnuda la dimensión trágica de una investigación que sigue sin ofrecer señales de vida. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que no habrá plazos para buscar a Loan, al anular la exigencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, que había fijado un máximo de dos meses para resolver la situación procesal de los acusados o ampliar imputaciones.

A casi un año y medio de la desaparición de Loan

Para Casación, aquel límite temporal "carecía de adecuación a la normativa vigente" y era una restricción "irrazonable" en una investigación donde la víctima continúa desaparecida. El mensaje, aunque técnico, es contundente: no hay reloj posible cuando se busca a un niño que no aparece. En octubre, el fiscal general Carlos Schaefer y los cotitulares de PROTEX, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, habían advertido que el tiempo estipulado era incompatible con la complejidad del expediente.

En ese sentido, señalaron que "limitar la investigación a tan corto tiempo podría afectar de manera irremediable la posibilidad de conocer la verdad real, con consecuencias directas para la víctima, su familia y la sociedad en su conjunto". La querella coincidió: aquel plazo significaba "vaciar de contenido la investigación y renunciar a la obligación más elemental del Estado".

Y fue en la audiencia del 19 de noviembre, con los padres de Loan presentes, donde la urgencia adquirió un tono desgarrador. Frente a los jueces, la mamá y el papá del niño apenas encontraron fuerzas para decir lo imprescindible: "No queremos que se cierre el caso. Queremos saber algo de nuestro hijo. No se sabe dónde está, cómo está o qué pasó con Loan". Un pedido simple. Y a la vez, insoportable.

Justicia por Loan

Mientras los rastrillajes continúan en 9 de Julio -operativos, allanamientos, búsqueda minuciosa hasta enero-, la causa avanza hacia un juicio oral que será histórico por su dimensión y por la crudeza de sus hipótesis. El Tribunal Oral Federal de Corrientes unificó dos expedientes y determinó que 17 imputados llegarán a debate. La primera audiencia preliminar quedó fijada para el 27 de febrero de 2026, a las 9:30. Los siete acusados por la sustracción y ocultamiento del menor son: Laudelina Peña; María Victoria Caillava; Carlos Guido Pérez; Bernardino Antonio Benítez; Daniel Oscar Ramírez; Mónica del Carmen Millapi y Walter Adrián Maciel (comisario)

Según la causa, todos ellos "intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan Danilo Peña". Incluso se acusa a Maciel de haber usado su cargo para "montar un falso escenario de búsqueda" y desviar el rumbo de la investigación. La hipótesis fiscal advierte que el menor fue apartado de su padre en un trayecto corto- Hubo un botín plantado en un lodazal para simular una pista y una comunidad que buscó durante días en un naranjal donde -sostienen los investigadores- Loan nunca estuvo perdido. Los perros de rastreo no pudieron seguir ninguna ruta.

Los testimonios no encajan con la versión de un extravío accidental. Y ningún indicio apunta fuera de la zona cero. Los otros 10 imputados pertenecen a una causa paralela por obstrucción, manipulación y fraude. Entre ellos figuran el polémico "Americano o Yanqui", abogados y supuestos asesores que habrían simulado cooperar mientras desviaban la investigación. Están acusados de: privación ilegítima de la libertad; estafa calificada; encubrimiento; falso testimonio; violación de secretos y usurpación de títulos, entre otros delitos Según el auto de elevación a juicio, organizaron incluso una reconstrucción privada de los hechos "sin autorización judicial".

La familia de Loan en una marcha en pedido de justicia

El 13 de junio de 2024, Loan fue junto a su padre a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en el Paraje Algarrobal. Después, el grupo caminó hacia un naranjal cercano. En ese breve trayecto, el niño desapareció. Desde entonces, su nombre es sinónimo de una herida abierta. La causa describe que los principales acusados actuaron de manera coordinada para sustraerlo y ocultarlo. Y que después se tejió un entramado para desviar la búsqueda, plantar pruebas y confundir a la Justicia.