Cirio, contra las cuerdas: confirmaron la inhibición de sus bienes por supuesto enriquecimiento ilícito

El escándalo combina prostitución VIP, cuernos y poder, mucho poder. Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jesica Cirio fueron las personas más nombradas del año 2023 después de que se conociera el culebrón millonario en el que estaban implicados y por el que ahora están acusados de enriquecimiento ilícito.

El ex intendente de Lomas de Zamora, la modelo y la conductora de televisión recibieron la peor de las noticias: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el embargo de las cuentas bancarias del trío y pidió la inhibición de las mismas para una investigación que promete ir hasta el fondo.

Jesica Cirio, Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Además de las cuentas bancarias, también se dispuso que queden a disposición de la Justicia vehículos de alta gama, dinero en efectivo y propiedades que pertenecieron tanto a Insaurralde como a Clerici y a Cirio. La decisión fue tomada tras dejar sin mérito el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cirio. Esa Cámara, a cargo de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, fue la que tomó la medida definitiva para las vidas de los tres implicados.

Cámara Federal de Casación Penal

Es que la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por parte del ex funcionario de Axel Kicillof, pone entre las cuerdas a las dos mujeres que están igualmente implicadas que él.

La cosa no queda ahí: el tribunal de Casación Penal pidió que se investigue la causa por enriquecimiento ilícito con fuerzas jurídicas internacionales. Así las cosas, se pidió que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción intervengan para que se cumpla la ley 25.188 de Ética Pública.

La tarea será sencilla porque Argentina forma parte de los grupos contra el lavado de dinero como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

💣 Bombita. Aunque Casación haya tomado la decisión de recusación, no es una sentencia definitiva según lo dicta la resolución.

Juez federal Ernesto Kreplak

Se espera ahora que la investigación siga su curso normal en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora en donde actúa como juez subrogante el juez federal Ernesto Kreplak de La Plata.

La cuarta en discordia: Luciana Salazar

Los primeros días de octubre y a tres semanas de las elecciones primarias, un video se hizo viral: mostraba imágenes de Insaurralde -que se candidateaba como Intendente para Lomas de Zamora- con una chica que hasta ese momento era desconocida pero que después se supo que era una modelo e influencer llamada Sofía Clerici en medio del mar Mediterráneo en un yate.

El escándalo tuvo tanta repercusión ante la escalada inflacionaria de los meses finales del gobierno de Alberto Fernández sumada a una campaña en contra del funcionario peronista en manos de los medios de comunicación afines al macrismo.

Luciana Salazar

La resolución del conflicto fue la baja de la candidatura de Insaurralde y la posterior ruptura con el gobierno de Kicillof. Pero también la averiguación de la fortuna de Insaurralde, por la que cayeron en la volteada tanto su amante que mostraba regalos de lujo como su ex esposa que acababa de recibir una millonaria suma de dinero a cuenta del divorcio que negoció con su ex esposo.

Ahora, con el diario del lunes, se conocieron más detalles del detrás de escena de la gesta del viajecito por los mares europeos. Según el periodista Fabián Doman, Insaurralde había planificado todo el viaje con la modelo Luciana Salazar.

"La invitada original al yate era Luli Salazar. La leyenda urbana es que Luli dice que no y hay una segunda que llaman por teléfono y que no puede porque estaba ensayando para el 'Bailando'", expresó el periodista.

Pero hay más: al parecer, ante la negativa de Luli, Insaurralde invitó a la periodista Romina Malaspina que también estaba ensayando para el reality de Marcelo Tinelli. Es por eso que, finalmente, Clerici acepta viajar con el funcionario.

Martín Redrado y Luciana Salazar

En su momento, consultada por el escándalo, Salazar reaccionó furiosa: "Ehhhhh ¡Por Dios, qué locura están diciendo! Dejen de ensuciar gente. Nada que ver. Por favor, sáquenme de esta situación. Lo vi dos veces en mi vida: en el cumple de su hija y en una fiesta que me invitó Jésica, que festejaban un aniversario. Bastante tengo con mi ex como para tener que fumarme esto", dijo haciendo referencia a la detestable relación que tiene con el político del PRO Martín Redrado que no le pasa el dinero de la cuota alimenticia y que no ve a su hija en común hace ya varios años.