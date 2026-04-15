De película: robaron un móvil de A24 y los ladrones pasaron frente a la policía mientras los periodistas los seguían

La transmisión en vivo del robo a un móvil de A24 durante la tarde de este miércoles en el barrio bonaerense de Dock Sud demostró la incapacidad policial para lidiar con la delincuencia, luego de que los periodistas descubrieran a los ladrones que rompieron el auto en el que se trasladaban, los persiguieran y pasaran frente a una garita sin que ninguno de los dos efectivos que estaban dentro hicieran algo. Horas después, y con la ayuda de la presión mediática, detuvieron a uno de los delincuentes.

Tanto el movilero Diego Lewen como su camarógrafo habían ido a cubrir el efecto de las inundaciones de la madrugada en el popular barrio del sur del conurbano bonaerense, conocido y caracterizado por su inseguridad. Cuando volvían al vehículo con el que se habían trasladado al lugar, comprobaron que este había sido vandalizado en una de sus ventanillas traseras y que se habían llevado sus cosas. "Se llevaron nuestras pertenencias, equipos y la rueda de auxilio", reveló el cronista a los gritos.

A partir del hecho se quedaron en la zona para continuar su trabajo y a los pocos minutos pudieron dar con quienes los habían robado. Primero charlaron con ciertos vecinos y con uno de ellos que aportó una imagen con su celular y luego divisaron a un hombre en plena huída con un neumático en su poder. Ahí comenzó la primera parte de la persecución, que no fue fructífera luego de que se escaparan entre los laberínticos edificios del barrio.

Aunque más tarde pudieron dar con ellos. Mientras cubrían la zona comprobaron que dos jóvenes encapuchados los observaban de forma sospechosa desde la lejanía y enseguida pudieron ver algunas de sus pertenencias en su poder. "¡Vení, loco! ¡Ey! ¡Se llevan el trípode, es increíble! Están con capuchas. ¡Vení acá, chorro! ¡Vení, hijo de puta! ¡Descartá todo, hijo de puta!", amenazó Lewen en plena corrida de los delincuentes. "Lo veo corriendo con mi mochila", lamentó en vivo.

Lo más lamentable del hecho estaba por ocurrir, porque en plena persecución de los ladrones pasaron frente a una garita de la Policía bonaerense. "¿No viste a los chorros corriendo? ¡Estamos gritando!", reclamó el periodista cuando uno de los policías salió. "Estaban los dos oficiales metidos adentro", denunció el movilero segundos después, cuando ninguno de los agentes intentó perseguir a los ladrones.

"Esa cabina policial funciona para que ellos den un recorrido por el barrio, lucirse con los rifles, pero cuando están los chorros nunca aparecen. Están de muestra", criticó una vecina que mantuvo su identidad reservada de las cámaras. Horas después apareció el detenido y el video en el cual las fuerzas bonaerenses lo apresan. Tenía el trípode de la cámara en su poder.