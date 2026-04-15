El currito de las denuncias falsas: así fue el sobreseimiento para El Dipy con la curiosa intervención de Milei

En un contexto donde las denuncias de violencia de género y abuso sexual comienzan a ser visibilizadas con mayor fuerza, el concepto de las "denuncias falsas" es utilizado como un recurso recurrente para desacreditar a las víctimas. Este fenómeno no solo perpetúa la revictimización, sino que también pone en jaque los avances logrados en la lucha por la igualdad de género y la justicia social en Argentina. Es en este contexto que el caso reciente del cantante de cumbia David Adrián Martínez, conocido como "El Dipy", quien fue acusado de abuso sexual y extorsión por la concejala de José C. Paz, Ana María Clara Molinari Amoroso, es un gran ejemplo.

La denuncia contra El Dipy se originó por hechos que habrían ocurrido entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Según el testimonio de Amoroso, ambos se conocieron en un bar en San Martín tras haber interactuado previamente en redes sociales. La denunciante relató que esa misma noche, el cantante la invitó a consumir sustancias y, luego de ingerir bebidas, comenzó a sentirse mareada . Posteriormente, se trasladaron al departamento del músico en Villa del Parque, donde ocurrieron los primeros episodios de abuso sexual, los cuales ella describió como posiblemente consentidos debido a su estado de confusión.

"El Dipy"

En su declaración, Amoroso señaló que El Dipy habría utilizado su situación de vulnerabilidad económica como herramienta para presionarla a mantener encuentros sexuales, bajo la promesa de conseguirle un trabajo en el ámbito estatal donde el cantante de cumbia se desempeña como pez en el agua tras haber asumido La Libertad Avanza al poder. Según su testimonio, estos episodios se repitieron en tres ocasiones más: el 15 de marzo, el 17 de abril y el 16 de mayo de 2024 . La denunciante presentó pruebas como conversaciones telefónicas con el acusado y entregó su celular para las pericias judiciales correspondientes.

Sin embargo, tras la investigación, la Justicia resolvió sobreseer al cantante al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la acusación . Este fallo generó un giro en el caso y abrió un nuevo capítulo en el conflicto.

"El Dipy":

Porque fue absuelto de una causa de abuso sexual en su contra que le costó su carrera política en La Matanza y su carrera musical, lo había denunciado una militante liberal de LLA pic.twitter.com/eQis8nSVVE — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) April 14, 2026

El Dipy celebró el fallo judicial y anunció que iniciará acciones legales contra Amoroso por "falsa denuncia, daños y perjuicios, calumnias e injurias, y lucro cesante". En un mensaje publicado en sus redes sociales, expresó: "La justicia me dio la razón. Ana María Clara Molinari Amoroso me hizo una falsa denuncia. A partir de mi sobreseimiento, le vamos a iniciar acciones legales por falsa denuncia, daños y perjuicios, calumnias e injurias, y lucro cesante. Y creo que alguna que otra cosa más".

Por su parte, Amoroso respondió públicamente al fallo judicial y expresó su intención de continuar con la lucha legal: "Mi abogado me acaba de informar sobre el sobreseimiento. Quiero aclarar algunas cosas. A las 24hs de hacer la denuncia me cambiaron de juzgado porque ya existía otra denuncia de abuso sexual contra la misma persona . El denunciado fue procesado dos veces. Uno de los tres jueces votó a mi favor. Ya le di instrucciones a mi abogado para apelar. Y tengo entendido que la fiscalía también apelará. Esto no terminó. Soy una mina de barrio, peleando para mejorar la vida de los vecinos que me votaron", dijo y además, presentó como prueba un chat en el que El Dipy la extorsionaba con la promesa de un trabajo.

Mi abogado me acaba de informar sobre el sobreseimiento. Quiero aclarar algunas cosas. A las 24 hs de hacer la denuncia me cambiaron de juzgado porque ya existía otra denuncia de abuso sexual contra la misma persona. El denunciado fue procesado dos veces. Uno de los tres jueces... pic.twitter.com/SMNaQbbS6I — Maria Amoroso (@miaamoroso29) April 14, 2026

El papel del presidente Javier Milei

Un aspecto llamativo del caso es la intervención del presidente Javier Milei, quien según declaraciones del propio El Dipy en X, habría ofrecido su apoyo al cantante tras conocer los detalles de la denuncia: "Acabo de hablar con Javier Milei que se enteró de la denuncia falsa que me hizo la concejal Amoroso de José C. Paz. Dijo que va a hacer lo que tenga que hacer para que esto no pase más, que paguen los que tengan que pagar y que va a poner en autos a la responsable. ¡Gracias Javier!", escribió el cantante en sus redes sociales.

acabo de hablar con @JMilei que se enteró de la denuncia falsa que me hizo la concejal amoroso de j c paz.

dijo que va hacer lo que tenga que hacer para que esto no pase más, que paguen los que tengan que pagar y que va a poner en autos a la responsable. Gracias Javier!! — Eldipypapaok (@eldipypapaok) April 15, 2026

La implicancia del presidente en un caso judicial en curso genera varias preguntas que hasta el momento quedarán sin respuestas sobre la independencia del Poder Judicial y sobre cómo este tipo de intervenciones pueden influir en los procesos legales. Además, refuerza una narrativa peligrosa: aquella que pone en duda la palabra de las mujeres que denuncian violencia o abuso .

El concepto de las "denuncias falsas" es utilizado históricamente para desacreditar a las mujeres que alzan su voz contra situaciones de violencia o abuso. Si bien existen casos aislados donde efectivamente las denuncias son infundadas, se demostró que este tipo de situaciones son extremadamente minoritarias. Según datos de ONU Mujeres y otras organizaciones internacionales, solo entre el 2% y el 8% de las denuncias por violencia sexual podrían ser falsas.