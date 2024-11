Denuncian a "El Dipy" por abuso sexual y extorsión: "Me forzó a mantener relaciones sexuales"

El músico y ex candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza (LLA), David Adrián Martínez, conocido popularmente como "El Dipy", enfrenta graves acusaciones por abuso sexual y extorsión. Los hechos habrían ocurrido entre octubre de 2023 y mayo de 2024, según consta en una denuncia presentada ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires.

La denunciante, identificada como M.C.A.M., relató que conoció al artista en octubre de 2023 en un bar donde él se desempeñaba como DJ. Según su testimonio, tras haberse conocido mediante redes sociales y compartir intereses políticos en el ámbito de LLA, ambos comenzaron a interactuar con más frecuentemente. Durante la primera noche que se vieron, en un bar en San Martín, la joven destacó que "El Dipy" insistió en que consumiera drogas, algo a lo que ella se negó.

Sin embargo, después de ingerir algunas bebidas, comenzó a sentirse mareada: "No sé si en alguno de los tragos que me trajo le puso algo, porque la verdad es que no me suele causar ese efecto de mareo el fernet". De acuerdo con la denuncia de la víctima, dada a conocer por la agencia Noticias Argentinas, la noche culminó en el departamento del músico en Villa del Parque, donde habrían mantenido relaciones sexuales, aunque la denunciante señaló no recordar los detalles debido a su estado.

El Dipy

La relación entre ambos continuó con altibajos hasta que, según la denuncia, Martínez comenzó a mostrar actitudes violentas y manipuladoras. La mujer detalló que tras quedarse sin trabajo, el músico le prometió un puesto en la administración pública como forma de ayudarla. Cabe destacar que el músico fue uno de los más grandes deseos de Milei, durante su campaña y ya como presidente de la Nación. Sin ir más lejos, El Dipy logró quedar como segunda fuerza en La Matanza, uno de los bastiones históricos del peronismo, con el 23,07 por ciento de los votos para LLA. Luego, fue tanteado para sumarse al equipo del Ministerio de Capital Humano.

La denuncia contra El Dipy

Lo cierto es que a causa de las críticas públicas que recayeron sobre el mandatario y la ministra Sandra Pettovello por esta designación (iba a trabajar bajo el paraguas de la Subsecretaría de Promoción Cultural, a cargo de Federico Brunetti), el músico salió a aclarar que rechazó la oferta. De todas maneras, la denuncia de la joven señala que las promesas de cargos públicos que le hizo el cantante de cumbia eran una simple herramienta de manipulación: "Me decía que si no lo veía, no accedería al trabajo". La denunciante afirmó que Martínez se aprovechó de su situación económica para someterla a abusos sexuales en tres ocasiones distintas, entre marzo y mayo de 2024.

Hay que destacar que la víctima señaló que estaba sin trabajo y que tuvo que empezar a vender electrodomésticos para poder llegar a fin de mes y es allí cuando el músico le ofrece un cargo público: "Me dijo que me iba a llevar a trabajar con él, que me despreocupara. Esto no sólo que nunca sucedió, ya que no me ayudó en ningún momento a conseguir trabajo, sino que lo usó en mi contra para continuar viéndonos bajo la presión de que si no lo hacía no accedería al puesto laboral. A principios de este año me llegó una orden de desalojo por no poder pagar el alquiler de mi departamento y esto se lo conté. Entonces, me repitió que trabajaría con él en el Estado", contó.

Y agregó: "Usó mi hipervulnerabilidad para extorsionarme y manipularme, diciéndome las veces que me citaba que, si no me reunía con él, no me daría trabajo". En su denuncia destaca que el 15 de marzo él la citó en su casa con la excusa de hablar sobre novedades de trabajo: "Cuando llegué a su departamento subimos al primer piso, él cerró la puerta con llave. Estábamos tomando mates en el living, sentados en los sillones, porque la reunión era supuestamente para hablar de trabajo, hasta que se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar".

Fue allí cuando ocurrió el primer hecho de violación por parte de "El Dipy". El segundo sucedió tiempo después, el 17 de abril, cuando el músico la citó con el mismo pretexto de trabajo: "Estábamos en el living del departamento, en los sillones y en el decurso de la charla, del mismo modo que sucedió la vez anterior, él se abalanzó sobre mí, sosteniéndome de mis manos y brazos de a momentos y empezó a sacarme la ropa. Nuevamente, me forzó a mantener relaciones sexuales".

El Dipy y Milei

Según su testimonio, las agresiones ocurrieron siempre bajo el pretexto de reuniones laborales en el domicilio del músico. En una de estas ocasiones, detalló que El Dipy cerró la puerta con llave, la sujetó por las muñecas y la forzó a mantener relaciones sexuales. M.C.A.M. manifestó que conserva las conversaciones mantenidas con Martínez, incluidas pruebas audiovisuales (videos y audios) y mensajes de texto. "La tercera y última vez que fui violentada sexualmente por el nombrado fue el 16 de mayo de 2024. Me volvió a citar para hablar del puesto que me prometía, fui a su casa, empezamos a charlar en el living y otra vez se tiró encima de mí", destacó.

Milei y El Dipy son "amigos"

Pese a que le pidió que no lo hiciera, él la obligó a mantener a practicarle sexo oral. Aunque no pudo descargar todo el contenido de los chats por su extensión, entregó su dispositivo móvil a la Justicia para que se realicen los peritajes correspondientes. En su declaración, la mujer expresó que el cantante de música tropical utilizó su posición para aprovecharse de su situación de hipervulnerabilidad, reiterando que el músico manipuló su necesidad económica y emocional para cometer los abusos.

Hasta el momento, "El Dipy" no emitió declaraciones públicas sobre la denuncia. La acusación llega en un contexto de alta exposición mediática para el músico, quien en los últimos meses se había involucrado activamente en la política como figura del partido liderado por Javier Milei. La denuncia ya está siendo investigada por la Fiscalía, y se espera que en las próximas semanas se avance en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.