Samid se hartó y se quejó de los cambios en el algoritmo de X: "Pierdo seguidores como River campeonatos"

Una protesta de Alberto Samid en redes sociales por los cambios en el algoritmo de X (ex Twitter) expusieron el debate alrededor de las modificaciones que en las últimas semanas promulgó Elon Musk en el mecanismo que difunde y viraliza las publicaciones. El empresario de la carne expuso su preocupación por la merma de seguidores y por la falta de interacciones que en los últimos días tuvieron sus publicaciones este martes con un tuit y las explicaciones salieron a la luz.

"A mis seguidores: Puede interesarles o no mi opinión cuando hablo de cosas serias. Puedo sacarles una sonrisa o no cuando pongo alguna boludez. Pero desde que empecé con esto en plena pandemia siempre me mantuve con igual postura. No es que mejoré o empeoré pero el tema es que no se con quien me metí, a quien habré herido. Cuestión que algún vigilante tocó pito y empecé a perder seguidores como River campeonatos", precisó Samid en el principio de su reclamo.

El posteo de Alberto Samid en protesta a los cambios en el algoritmo de X.

"Todos los días desde hace 2 o 3 semanas, los amigos de Twitter me sacan de a 20 seguidores y de alguna manera hacen que lo que ponga, no te llegue", continuó el peronista histórico, en una protesta que reflejó el sentimiento de muchos de los usuarios de X que vieron cómo todo cambió rápidamente. Al mismo tiempo, las formas de Samid, con la utilización de metáforas futboleras, logró mucha notoriedad para su posteo.

"No es que estoy llorando como (Gustavo) Costas, es que aunque esto no puedas leerlo porque es posible que no te llegue porque también me están acotando el alcance y la expansión de mis posteos, no voy a dejar de escribir lo que siento. Basta de censura. ¿Viva la libertad o no? ¿Cómo es?", cerró, antes de firmar con su nombre completo.

Elon Musk se puso firme con las cuentas bots de X.

Lo cierto es que más allá de lo humorístico del posteo, la protesta reflejó el enojo legítimo de muchos usuarios por los cambios en X. De acuerdo a lo que explicaron en la red social, la reducción en la visibilidad responde a la implementación de un modelo de lenguaje neuronal que analiza de manera semántica el tono de las publicaciones, a partir del cambio de principio de año del viejo sistema de indexación por palabras clave. La modificación implica que ahora se priorizan las publicaciones que generan debate por sobre las que acumulan likes, entre otras cosas.

Por otro lado, mientras que se tiraron abajo gran parte de los perfiles automatizados y de bots, en los últimos días se avanzó con una nueva medida para identificar a quienes "roban" tuits y monetizan con las ideas de otro usuario. Con la última actualización de ahora se premiará a los autores originales y se descontará el dinero que ganan quienes se encargan de usar los posteos de las otras personas para simularlos como propios.