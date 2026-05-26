Cata Gorostidi fulminó a Lola tras su expulsión de Gran Hermano: "Sos una desagradecida"

El lunes por la noche, Lola Tomaszeuski realizó un duro descargo en sus redes sociales luego de haber sido expulsada de Gran Hermano por brindar información del exterior que incidía directamente en el juego. A través de sus historias de Instagram, la ex participante se mostró sorprendida por la decisión del reality: "Estoy como shockeada, triste, feliz. Es una mezcla de sentimientos terribles", expresó.

Lola fue expulsada de Gran Hermano

Lejos de hacer un mea culpa, la influencer se mostró desentendida de la sanción: "No termino de entender por qué me expulsaron porque realmente no hablé del afuera. No dije mucho más de lo que habló Brian, de lo que habló Andrea, de lo que habló Yipio. No es para tirar caca, pero es la realidad", señaló sobre su salida.

Además, apuntó contra la producción del programa al asegurar que otros participantes que también reingresaron habrían cometido infracciones más graves: "Básicamente querían que me vaya yo definitivamente porque Brian tiró explícitamente lo de Nazareno. Yo solamente di un consejo, que de hecho Andrea también se lo dio a Manu, pero bueno, no voy a revolver eso", sentenció. Tras las palabras de Lola, quien decidió involucrarse en la polémica fue Cata Gorostidi, que no tuvo piedad al hablar sobre la expulsada.

👁️ Lola sin filtro tras su expulsión de #GranHermano



"Andrea le dijo exactamente lo mismo que yo le dije a Manu y no la expulsaron, el tema era conmigo. Titi es una garca que se la pasó hablando de que yo daba información, nefasta y malas vibras" pic.twitter.com/UrLnKkZzUQ — tronk (@TronkOficial) May 26, 2026

"Lola, sos una desagradecida. Un montón de gente pagó un montón de plata... con lo que cuesta en Argentina hoy pagar para votarte", le recriminó, en referencia a que la oriunda de Bariloche ingresó nuevamente gracias al repechaje y no respetó a quienes la eligieron. Según Cata, Lola perjudicó a Manu Ibero, quien también fue sancionado por recibir información del exterior. Además, cuestionó que haya criticado la actitud de Titi frente a los nuevos ingresos: "Sos una forra y encima de todo te cagaste en la gente", disparó sin filtros.

Cata Gorostidi explotó contra Lola



"Sos una desagradecida, te cagaste en un montón de gente que pagó un montón de plata, prometiste juego y qué hiciste? Solo hiciste la novela pedorra con Manuel, lo perjudicaste y encima te metiste con Titi. Estoy harta de la gente de cristal" pic.twitter.com/fUO87DfcXV — tronk (@TronkOficial) May 26, 2026

"Estoy harta de la gente de cristal. Cuando nosotros en GH 2024 salíamos de la casa, nos sentaban en un panel y nos decían mierda", recordó sobre su paso por el reality y destacó el trato que, según ella, tiene la producción con los participantes de "Generación Dorada". "Ahora a Lola la sientan en una Noche de los Exs, le dicen dos boludeces y llora", soltó con dureza Cata Gorostidi, antes de rematar: "Te metiste en Gran Hermano, bancátela".