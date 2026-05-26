Quién es el arquitecto santiagueño arrestado en Brasil por racismo: "Mi hijo está muy asustado"

Lo que debía ser un viaje familiar para celebrar un cumpleaños terminó convertido en una pesadilla. En medio de un paseo turístico por el estado brasileño de Minas Gerais, una madre descubrió que un turista argentino estaba fotografiando a su hijo de siete años mientras enviaba mensajes racistas y aberrantes desde su celular. El acusado es Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto santiagueño de 63 años, que quedó detenido con prisión preventiva por el delito de injuria racista, una figura que en Brasil tiene penas severas y no admite excarcelación.

Detuvieron a un argentino por mensajes racistas sobre un niño de 7 años

El episodio ocurrió el domingo a bordo del tradicional tren Maria Fumaça, que conecta las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes. Los vagones estaban llenos de turistas y familias. Entre ellos viajaba una mujer de Río de Janeiro junto a su hijo, su madre, su hermana y otros familiares para festejar su cumpleaños. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que otro pasajero notó algo inquietante: el argentino sentado enfrente estaba sacándole fotos al niño. La advertencia desató el horror.

Según informó la Policía Militar brasileña, la madre confrontó inmediatamente al hombre y le exigió que mostrara el teléfono. Aunque en un primer momento se negó, terminó desbloqueándolo ante la presión de los pasajeros y del personal de seguridad del tren. Lo que apareció en la pantalla provocó indignación inmediata. "Al lado mío en el tren. Es negrito pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar de esclavo", decía uno de los mensajes enviados por WhatsApp.

Pero no era el único. "Estoy pensando llevar un esclavo, hay muchos aquí", escribió en otro chat. Luego agregó: "Puedo llevar una esclava para que cuide tus nietas". Los pasajeros reaccionaron de inmediato y retuvieron al argentino hasta la llegada de la Policía Militar, evitando que escapara. El hombre fue arrestado en el acto y su celular quedó secuestrado como prueba. "La agresión consistía en fotografiar a un niño de siete años y difundir esas imágenes acompañadas de comentarios discriminatorios", confirmó la policía brasileña.

Detuvieron a un argentino por mensajes racistas sobre un niño de 7 años

La madre del niño, todavía conmocionada, habló con medios locales y describió el impacto devastador que sufrió su hijo. "Mi hijo está muy asustado. Se siente avergonzado por la situación, está callado; no se encuentra bien. Lo veo acorralado, presionado, con una mirada triste", relató. La mujer contó que el viaje había sido organizado hacía tres meses y que era la primera vez que salían de Río de Janeiro. "Cuando sucedió, mi instinto maternal se activó", recordó.

Según explicó, al revisar el teléfono del detenido encontró no solo las imágenes de su hijo sino también conversaciones en las que hablaba sobre "llevarse esclavas" para cuidar niños. "Esto es claramente racismo", denunció. Pero luego fue más allá: "Creo que podría estar vinculado al tráfico de menores". La sospecha creció cuando la familia revisó las pertenencias del argentino. "Su mochila contenía una gran cantidad de dinero: dólares, pesos, reales", afirmó la mujer.

El caso provocó una fuerte conmoción en Brasil, donde las leyes contra el racismo son especialmente estrictas. Desde 2023, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo, por lo que pasó a ser imprescriptible y no excarcelable, con penas de hasta cinco años de prisión. El oficial que intervino en el procedimiento aseguró que Murias intentó justificarse diciendo que "no era racista" y que "solo era una broma".

Detuvieron a un argentino por mensajes racistas sobre un niño de 7 años

Inicialmente, el arquitecto contrató como abogado a Lincoln Barros Junior, cuyo estudio emitió un comunicado en el que reconocía "la gravedad de la acusación" y pedía respetar la "presunción de inocencia" del detenido. "El procedimiento aún se encuentra en su fase inicial, razón por la cual no se puede admitir la formación de juicios definitivos de culpabilidad antes de la completa investigación de los hechos", señalaba el texto.

Sin embargo, horas más tarde, el propio estudio informó que dejaba de representar al argentino, sin explicar los motivos. Mientras tanto, Murias continúa detenido en la cárcel de São João del-Rei, donde permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial. La empresa VLI, responsable del tren turístico Maria Fumaça, también se pronunció sobre el episodio y expresó su repudio. "Condenamos el racismo y seguiremos colaborando con las autoridades", indicó en un comunicado.