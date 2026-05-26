Gerardo Romano se mostró internado y la grieta metió la cola: en las redes hubo apoyos y ataques

Nuevas muestras de intolerancia política por parte de los adeptos a La Libertad Avanza (LLA) quedaron expuestas durante este martes, luego de que se viralizara un video de Gerardo Romano internado, tras haberse realizado una intervención de rutina. Más allá de las críticas despiadadas e inhumanas hacia el actor que se encuentra sano y salvo, también se destacaron los comentarios en apoyo hacía él, ya sea por cuestiones personales como profesionales.

Romano nunca escondió su ideología política peronista y así lo hizo saber en el video en el cual se lo ve recién salido de las anestesia. "Viva Perón, carajo. Viva la Patria", lanzó, mientras ponía sus dedos en v, como suelen hacer los simpatizantes del movimiento justicialista. En otro video que subió más adelante hasta se animó a bromear un poco: "Tuve un varón hermosísimo. Pesó 7.400 kg".

Si bien en los videos se lo ve en una clara situación de padecimiento e internación, esto no inhibió a quienes hacen de la grieta política un estilo de vida. "Pásenme la dirección del hospital, quiero hacer una cosita", escribió un usuario de X (ex Twitter) con una imagen de la película The Joker en la que el personaje sale de volar un nosocomio. "Pobre tipo. Atragantado de sobreideologización", sumó otro tuitero sin escrúpulos.

Si bien estos dos ataques fueron firmes hubo otros que fueron más allá y hasta rompieron un límite del buen gusto, ese que desde el "viva el cáncer" que le desearon a Eva Duarte de Perón antes de su muerte prosperó. "Bien, repetirá eso en el infierno", dispuso un usuario de la red social de Elon Musk. "Un peroncho menos", aportó otro usuario de X, sin miedo a ponerse colorado.

Algunas de las muestras de odio contra Gerardo Romano tras su intervención médica.

Nada pareció importarle a quienes lo criticaron que apareciera Romano en bata y con una vía intravenosa colocada en su brazo. Aunque, al mismo tiempo, también existieron fuertes apoyos a favor de él, con mensajes cargados de cariño y buena predisposición. La preocupación de su público motivó que el productor Carlos Rottemberg salga a llevar tranquilidad y aclare que se trataba de una intervención programada y de rutina, la cual debió hacerse este martes porque el lunes tuvo función y el miércoles volverá al teatro.

"Le tocaba hoy aprovechar el día de descanso, único en la semana. Mañana hay teatro", explicó Rottemberg, quien produce "El Secreto", la obra que tiene a Romano como protagonista junto a Ana María Picchio, Gabriela Sari y Rodrigo Noya. Cabe destacar que a mediados de 2024, el actor reveló su diagnóstico de parkinson y se expuso de manera pública alrededor de este padecimiento, que nunca ocultó.