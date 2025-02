Desesperada búsqueda de Lian Flores: el misterio que envuelve su desaparición y la sombra de un crimen atroz

La incertidumbre y el dolor se apoderaron de Ballesteros Sud, Córdoba. Casi seis días ya pasaron desde la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el niño de apenas tres años que fue visto por última vez en las inmediaciones de su hogar, un cortadero de ladrillos en una zona rural. Mientras las horas avanzan, la angustia se intensifica y el expediente se llena de hipótesis que, lejos de aclarar el panorama, profundizan el desconcierto. El operativo de búsqueda movilizaron a más de 300 efectivos de distintas fuerzas, entre ellos, la Policía de Córdoba, la Policía Federal, Gendarmería, el Ejército y voluntarios locales.

La Interpol emitió una Notificación Amarilla tras la desaparición de Lian Flores

Drones, helicópteros con cámaras infrarrojas, perros rastreadores y buzos exploraron sin descanso los campos de soja, los maizales y los ríos de la región. Sin embargo, hasta ahora, el esfuerzo no dio frutos. El niño sigue sin aparecer, y con cada minuto que pasa, el temor de que haya sido víctima de un crimen aberrante se hace más palpable. La Justicia sigue sin descartar ninguna línea de investigación. Oficialmente, no hay detenidos ni imputados, pero hay sospechas que ensombrecen el caso. La fiscal general adjunta de Córdoba, Bettina Croppi, confirmó que ya se allanaron 15 domicilios, se secuestraron 6 vehículos y 25 teléfonos, y se tomaron 31 declaraciones.

Pero en su conferencia de prensa, lo más inquietante no fueron los números, sino lo que dejó entrever: en el entorno cercano de Lian existen antecedentes por delitos sexuales. Las miradas se posan sobre una persona con historial de abuso, quien si bien no vive en la zona, tiene familiares allí. En estos casos, el entorno siempre es el primer lugar donde se busca. "Se están investigando todas las hipótesis. Es necesario ser cautos y no entorpecer la investigación", sostuvo Croppi con tono reservado. No obstante, en círculos judiciales se especula con la posibilidad de que el pequeño haya sido secuestrado con intenciones aberrantes.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que en la tarde de este jueves comenzarán las primeras tormentas

El hermetismo en la causa es absoluto. La alerta amarilla de Interpol ya fue activada y la justicia sigue sin descartar ninguna posibilidad. La esperanza de encontrar a Lian con vida se mantiene, pero cada segundo cuenta. Mientras tanto, se aguardan los resultados de las pericias realizadas a los teléfonos y vehículos incautados. También se realizarán entrevistas en cámara Gesell a los hermanos de Lian, que podrían aportar pistas cruciales.

El caso trae reminiscencias de otras desapariciones que conmocionaron al país, como la de Loan Peña en Corrientes o Guadalupe Lucero en San Luis. En aquellos casos, la hipótesis de la trata de personas se instaló rápidamente en la opinión pública, aunque hasta ahora no se hallaron pruebas concluyentes. En el caso de Lian, la fiscalía provincial no elevó la causa al fuero federal, lo que sugiere que, hasta el momento, no hay elementos que apunten a una red de explotación infantil.

Una nueva jornada de búsqueda se espera en el caso por la desaparición de Lian Flores

Sin embargo, la posibilidad de que haya sido víctima de un delito sexual toma fuerza. El caso de M., la niña secuestrada en 2021 y abusada por un depredador que la trasladó en bicicleta desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Luján, está todavía fresco en la memoria. ¿Podría Lian haber caído en manos de un agresor con el mismo perfil? Si es así, ¿cómo lo eligió y qué ocurrió en esos minutos fatídicos en los que desapareció? La comunidad de Ballesteros Sud se aferra a la esperanza, pero la sombra del peor desenlace acecha. La pregunta que todos se hacen es la más difícil de responder: ¿Dónde está Lian?

Por otro lado, la causa permanece bajo secreto de sumario y se investiga una curandera jujeña que se reunió con el padre de Lian horas antes de que desapareciera. Se trata de "La Abuelita", una curandera proveniente de Perico, Jujuy, que fue a dicho pueblo cordobés. Además, se sumó una escucha telefónica que el padre del niño tuvo con otra mujer. En la misma se menciona que "la abuelita ya se había ido, ya está lista", a lo que luego agrega "pueden venir a buscarlo", haciendo de referencia a un tercero. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que en la tarde de este jueves comenzarán las primeras tormentas, las cuales complicarían las tareas de búsqueda.