Detuvieron al comisario Raffo, prófugo de la justicia en implicado con la banda narcocriminal Los Monos

El ex comisario de la Policía de Santa Fe, Juan José Raffo, de 49 años, fue detenido este martes por la mañana en el barrio porteño de Barracas. La captura fue realizada por efectivos de la Policía de la Ciudad tras una investigación que siguió una pista clave proporcionada por la Unidad Fiscal del Crimen Organizado y Delitos Complejos de Rosario hace 11 días.

Raffo era buscado desde hace dos años por la Justicia Federal de Santa Fe, que lo señala como una pieza clave dentro de la estructura policial que brindaba protección a la banda narcocriminal Los Monos. Su detención marca un avance significativo en una causa que ha puesto en evidencia las conexiones entre el crimen organizado y sectores de las fuerzas de seguridad.

El operativo que culminó con su captura desató una serie de allanamientos simultáneos en diferentes puntos de Rosario. Estas acciones, lideradas por la fiscalía federal de esa ciudad y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), buscan desentrañar las ramificaciones de una red que incluye no solo a policías en actividad y retirados, sino también a agentes de inteligencia.

Uno de los nombres más resonantes en esta trama es el del jefe de la Delegación Rosario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), conocido como el "Señor J". Este agente fue detenido el 10 de mayo de 2024 bajo acusaciones de "encubrimiento agravado", tras haber alertado a Raffo sobre un operativo en su contra. Aunque fue excarcelado, permanece procesado y bajo investigación.

La historia de Raffo no es nueva en los pasillos judiciales. En 2018, fue condenado por su participación en una causa contra Los Monos, pero su perfil mediático se había construido años antes, cuando denunció actos de corrupción dentro de la Policía de Santa Fe. Desde marzo de 2023, se encontraba prófugo, evadiendo a las autoridades mientras se intensificaban los esfuerzos para localizarlo.

Según las investigaciones, su caída estuvo cerca en más de una ocasión. Una de las maniobras para detenerlo involucraba una redada planificada durante un asado que iba a reunir a policías y ex policías rosarinos en la casa de un ex agente. Sin embargo, Raffo fue alertado a tiempo y logró escapar, presuntamente gracias a la intervención del "Señor J".

La captura del ex comisario Juan José Raffo abre nuevas líneas de investigación en torno a las complicidades que facilitaron su fuga y permanencia en la clandestinidad. Las autoridades no descartan más detenciones en los próximos días, mientras intentan desentrañar los vínculos entre el narcotráfico y ciertos sectores del aparato estatal, ahora manejada por Javier Milei y por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Además, la detención de Raffo no solo representa un golpe a la estructura policial vinculada al narcotráfico, sino también un desafío para depurar y fortalecer las fuerzas de seguridad.