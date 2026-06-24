Dólares en bolsas, videos bajo sospecha y una defensa que no convence: la Justicia profundiza la investigación sobre Jesica Cirio

La investigación judicial derivada del escándalo del Yategate sumó un nuevo capítulo que vuelve a incomodar a Jesica Cirio y al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Esta vez, el foco está puesto en los videos difundidos el pasado fin de semana, donde se observa a la modelo recorriendo un vestidor repleto de dólares almacenados en bolsas transparentes, valijas y cajas.

Ordenaron una inspección en la casa de San Vicente de Insaurralde y peritar el celular de Jesica Cirio

Las imágenes generaron un fuerte impacto público y reactivaron las sospechas sobre el origen y la magnitud del patrimonio acumulado por la ex pareja. Ahora, la Justicia busca determinar con precisión cuánto dinero aparece realmente en esas grabaciones. El fiscal Sergio Mola solicitó un peritaje técnico específico sobre el material audiovisual para establecer un cálculo aproximado de los billetes exhibidos.

Según trascendió, los especialistas analizarán la densidad de los fajos, las dimensiones de los paquetes y las distintas secuencias registradas para estimar cuántos dólares había almacenados en el lugar. Las imágenes muestran a Cirio en un vestidor de la vivienda que compartía con Insaurralde en un country de San Vicente, una propiedad que ya se encontraba bajo observación judicial en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Como parte de las nuevas medidas de prueba, la Justicia ordenó además una inspección ocular en la casa para verificar si las características físicas coinciden con el escenario que aparece en los videos. La intención es despejar una de las principales incógnitas del expediente: si las imágenes fueron efectivamente registradas en esa propiedad o si existe algún elemento que permita cuestionar su autenticidad.

En paralelo, los investigadores avanzaron sobre el teléfono celular de la conductora. Tras los allanamientos realizados en sus propiedades, Cirio entregó el dispositivo bajo cadena de custodia para que los peritos informáticos intenten recuperar los archivos originales y analizar sus metadatos. El objetivo es determinar la fecha exacta de grabación, la procedencia del material y posibles modificaciones posteriores. La estrategia de defensa de la modelo apunta precisamente en esa dirección.

A través de un comunicado, Cirio rechazó la validez de los videos y sostuvo que fueron sometidos a "manipulaciones digitales". También denunció penalmente que las imágenes fueron obtenidas sin su consentimiento y aseguró que desde hace más de un año es víctima de intentos de extorsión. Además, remarcó que todo su patrimonio proviene de su actividad privada desarrollada desde los 18 años y que cada uno de sus bienes se encuentra debidamente declarado ante los organismos fiscales correspondientes. Sin embargo, las explicaciones no lograron frenar el avance de la investigación.

La Justicia también convocó a declarar a distintos testigos, entre ellos el contador de la ex pareja y personal policial, para intentar reconstruir el contexto en el que fueron tomadas las imágenes y determinar si reconocen el lugar donde aparecen los billetes. El caso vuelve a colocar en el centro de la escena una pregunta que persiste desde que estalló el Yategate en 2023: cómo se explica el nivel de patrimonio vinculado a quien durante años ocupó cargos públicos y cuya situación económica continúa bajo análisis judicial. Las nuevas medidas ordenadas por el fiscal Mola apuntan justamente a eso.

Jésica Cirio y Elías Piccirillo

De acuerdo con las fuentes del caso, no se trata únicamente de saber si los videos son auténticos o cuándo fueron grabados. También buscan establecer si las imágenes aportan evidencia relevante para una causa que investiga posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los bienes acumulados. Mientras los peritos cuentan billetes cuadro por cuadro y la defensa denuncia una operación basada en material manipulado, el expediente sigue creciendo.