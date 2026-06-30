Quién es Orlando Gill, el arquero que eliminó a Alemania y años atrás vendía sus botines para sobrevivir

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar por penales a Alemania, no solo desató una fiesta inolvidable en tierras guaraníes; el triunfo tuvo repercusión en toda Sudamérica y convirtió a Orlando Gill en el gran héroe de la jornada. El arquero fue determinante durante los 120 minutos y terminó de sellar la hazaña al atajar dos penales en la definición, una actuación que revolucionó las redes sociales.

Apenas terminó el encuentro, miles de usuarios inundaron X, Instagram y Facebook con memes, homenajes y mensajes de admiración para el guardameta. Muchos lo compararon con una muralla, otros lo bautizaron como el "gigante de América" y no faltaron las imágenes editadas en las que aparecía vestido de superhéroe o levantando la Copa del Mundo. La Albirroja también fue tendencia durante horas, con fanáticos de distintos países celebrando la inesperada eliminación del tetracampeón del mundo.

Tras el triunfo de Paraguay, trascendió la historia del arquero Orlando Gill

Dentro de la cancha, Gill, de 26 años, fue una de las grandes figuras de Paraguay. El arquero transmitió seguridad durante todo el partido y poco pudo hacer en el empate convertido por Kai Havertz.

Allí apareció su versión más brillante. Gill le atajó los penales al propio Havertz y a Nick Woltemade para sellar una clasificación histórica: "Es una emoción inmensa. Ellos encontraron el empate y pudimos sostenerlo. Gracias a Dios pude atajar dos penales y conseguir la clasificación. Es un privilegio ya que eliminamos a un campeón. Esto es para un sobrino mío que está internado y le prometí que si era la figura el triunfo era para él ", expresó el arquero apenas finalizó el encuentro.

Orlando Gill fue la figura del partido Paraguay vs Alemania

Pero detrás del héroe del Mundial hay una historia de sacrificio que hoy emociona a todo Paraguay: Gill llegó a la Reserva de San Lorenzo de Almagro desde el modesto Sportivo San Lorenzo de Paraguay.

Además de destacarse por sus reflejos y su imponente físico —que le valió el apodo de "Courtois", en referencia al arquero del Real Madrid— también llamaba la atención porque ejecutaba tiros libres, al mejor estilo de José Luis Félix Chilavert.

El mensaje de la mujer de Orlando Gill

Mientras hoy disfruta del reconocimiento internacional, volvió a cobrar fuerza un emotivo mensaje que su esposa, Melissa Ávalos, publicó a fines del año pasado recordando los difíciles momentos que atravesaron cuando el sueño de vivir del fútbol parecía imposible.

La mujer recordó el nacimiento de su hijo Lautaro, una etapa en la que la situación económica era desesperante y el arquero tomó una decisión extrema para sacar adelante a su familia: "Cuando Lauti nació y no teníamos nada y Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gasto s. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la Sub 20 (no pudo guardar de recuerdo), vendió sus prendas, sus championes. Literal vendió todo", escribió.

Detrás del triunfo de Paraguay, hay una historia de esfuerzo, sacrificio y perseverancia

Luego agregó otro mensaje que hoy, con Gill convertido en héroe mundialista, adquiere un significado especial: "Tanta fue nuestra tristeza que lo que hoy estamos viviendo pedimos orando y llorando a Dios y él nos cumplió. No fue fácil y nunca será fácil nada, pero con amor y sacrificio todo se puede. ¡Ojalá el mundo entero sepa el gran corazón que tenés y las ganas que tenés de seguir creciendo! Tu hijo y yo te amamos y estamos orgullosos de vos".

Ese deseo parece haberse cumplido. Después de consolidarse como dueño del arco y dar el salto definitivo en 2026, Orlando Gill escribió la página más importante de su carrera frente a Alemania. Su actuación lo instaló entre las grandes figuras del Mundial y lo transformó en un símbolo de la histórica clasificación paraguaya.

Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que la fama no cambió su esencia: detrás del arquero que hoy recibe elogios de todo el continente sigue estando el mismo joven que años atrás vendía sus botines, su ropa de entrenamiento y hasta una camiseta de la Selección Paraguaya Sub 20 para pagar los gastos médicos de su hijo. Una historia de esfuerzo, sacrificio y perseverancia que encontró su recompensa en la noche más gloriosa del fútbol latinoamericano.