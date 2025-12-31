Dos casos de gatillo fácil en menos de una semana acorralan al Ministro de Seguridad Horacio Giménez

En menos de una semana, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de dos casos de gatillo fácil que encendieron las alarmas pusieron la lupa sobre el accionar de las fuerzas de seguridad porteñas. Las muertes de Juan Gabriel González, vecino del barrio de Lugano, y el ataque a Leonardo Vargas, en Constitución, generaron un fuerte repudio social y político, y ponen nuevamente en el centro del debate el uso de la fuerza por parte de la Policía de la Ciudad.

El bloque peronista de Fuerza Patria Buenos Aires, el más numeroso en la Legislatura porteña, ya exige explicaciones al ministro de Seguridad, Horacio Giménez, por los hechos ocurridos. Mientras tanto, sectores de izquierda han ido más allá, reclamando su interpelación en el recinto.

Ministro de Seguridad, Horacio Giménez

En medio del dolor y la indignación, los familiares de Juan Gabriel organizaron una conferencia de prensa frente al Palacio Legislativo en la calle Perú, luego de que se les negara espacio en la audiencia pública oficial. Acompañados por legisladores y organizaciones sociales, clamaron justicia por su ser querido.

El caso González: un disparo a quemarropa en Lugano

El 25 de diciembre, mientras muchas familias celebraban la Navidad, Juan Gabriel González perdió la vida en circunstancias que generaron conmoción. Según los registros obtenidos por testigos y cámaras de celulares, González, desarmado y en medio de una disputa con agentes policiales, fue abatido a plena luz del día en una vereda del barrio de Lugano.

Familia de Juan Gabriel González pide justicia

De acuerdo con la autopsia preliminar entregada a los familiares, González falleció debido a " lesiones por proyectil de munición múltiple en tórax y abdomen ", lo que le provocó una "hemorragia interna y externa". Las imágenes muestran cómo un agente, portando lo que parece ser una escopeta Mossberg, disparó a corta distancia contra González.

"Juan Gabriel fue disparado a quemarropa por un agente que acababa de llegar a la escena", denunciaron desde la organización El Mapa de la Policía, que reconstruyó los hechos basándose en testimonios y videos. "El protocolo de uso de la fuerza sólo habilita armas letales para proteger una vida ante peligro inminente. Nada de eso ocurrió", agregaron.

La versión oficial indica que los agentes acudieron al lugar tras recibir una denuncia por un enfrentamiento entre dos grupos que, presuntamente en estado de ebriedad, lanzaban objetos contra una vivienda. En el video difundido se observa a González forcejeando con los policías antes del disparo fatal. El agente involucrado fue pasado a disponibilidad mientras avanza la investigación judicial a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20. Hasta el momento, siete efectivos están bajo investigación.

El caso Vargas: disparos sin mediar palabra

Apenas tres días después, el 28 de diciembre, Leonardo Vargas se convirtió en víctima de otro episodio de gatillo fácil. Según testigos presenciales, Vargas se encontraba discutiendo con otro hombre en la esquina de Salta y Constitución cuando un agente porteño intervino. Sin mediar palabra, el policía abrió fuego contra el joven, quien recibió tres disparos. Actualmente, Vargas lucha por su vida en el Hospital Ramos Mejía.

El agente implicado también fue suspendido tras la difusión pública del caso. Al igual que en el caso González, el Ministerio de Seguridad porteño señaló que la medida busca facilitar las investigaciones judiciales. Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes para calmar las críticas hacia el ministro Giménez y su gestión al frente del área; es que casos como los de de Juan Gabriel González y Leonardo Vargas no son hechos aislados; forman parte de una preocupante tendencia que pone en tela de juicio los procedimientos policiales en la Ciudad.