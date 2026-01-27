El ex de Romina Gaetani podría quedar tras las rejas: de qué depende y cómo fue el pedido de detención

En un giro crucial dentro de la investigación por violencia de género que involucra a la actriz Romina Gaetani, la querella solicitó formalmente la detención de su ex pareja, Luis Cavanagh. La medida fue requerida tras el contundente testimonio de Gaetani ante la Justicia, en el que describió episodios de agresión física que habrían ocurrido en el domicilio del empresario.

De acuerdo con el periodista Mauro Szeta, quien brindó detalles del caso en Lape Club Social, la solicitud se fundamenta en el delito de lesiones agravadas en un contexto de violencia de género. El informe psicológico realizado a la actriz determinó que se encuentra en una situación de "riesgo alto" , lo que habría motivado a los abogados querellantes a tomar esta drástica medida.

Los hechos denunciados por Gaetani ocurrieron durante una visita a la casa de Cavanagh. Según relató la actriz, su ex pareja habría revisado su teléfono móvil, encontrando información que desató una discusión que escaló rápidamente hacia la agresión física. Los médicos que atendieron a Gaetani constataron lesiones visibles, entre ellas escoriaciones en distintas partes del cuerpo, un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha .

La fiscal María José Basiglio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar, analiza por estas horas si adhiere al pedido de detención . De ser así, será el juez quien determine si Cavanagh deberá enfrentar el proceso judicial privado de su libertad o si podrá continuar el mismo en libertad condicional.

El testimonio de Gaetani fue respaldado por declaraciones del personal de seguridad del barrio privado donde ocurrieron los hechos y por registros del llamado al 911 realizado para alertar sobre la situación. Estas evidencias preliminares refuerzan la gravedad del caso y ponen en el centro del debate judicial la necesidad de proteger a las víctimas de violencia machista.

Por ahora, toda Argentina sigue expectante ante las decisiones que tome la Justicia en el caso de Romina Gaetani y Luis Cavanagh que deja expuesto al sistema judicial y su capacidad para actuar con celeridad en casos de violencia machista.