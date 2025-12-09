El novio de Lowrdez Fernández de Bandana será llevado a juicio oral por violencia de género

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 pidió que Leandro Esteban García Gómez, el ex novio de Lowrdez Fernández de Bandana, vaya a juicio oral por los delitos de de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres oportunidades.

El escrito de la fiscal Silvana Russi es por los delitos ocurridos entre enero y octubre de este año y fue presentado ante el juez Diego Slupski, quien deberá procesar al empresario de 46 años que fue apresado el 23 de octubre en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde tenía secuestrada a su ex pareja, quien fuera descubierta a partir de una denuncia de la madre de Fernández, quien sostuvo no tener contacto con su hija.

Leandro García Gómez y Lowrdez Fernández en el programa de Susana Giménez.

Vale recordar que esa noche fue personal de la Policía de la Ciudad quien logró dar con la víctima una vez que ingresaron al departamento del empresario. Lowrdez se encontraba ida y como narcotizada, por lo que se procedió a detener a García Gómez. Según describieron testigos visuales, ella se encontraba "sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad", mientras que el imputado estaba escondido en un armario.

"Leandro Esteban García Gómez y Cecilia Lourdes Fernández mantuvieron una relación de pareja conflictiva e intermitente desde principios del año 2020 hasta octubre de 2025, la cual estuvo signada por un sostenido contexto de violencia de género de larga data que se consolidó a través de distintas formas de agresión física y psicológica, conductas reiteradas de manipulación emocional, hostigamiento, control y por un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno familiar y afectivo", aseguró la fiscal en el escrito presentado ante el juez.

El momento del traslado de Leandro García Gómez

El último 4 de noviembre García Gómez había sido procesado con prisión preventiva y ahora se espera que el magistrado Slupski confirme el pedido de elevación a juicio por parte de la fiscal, quien se amparó en los hechos registrados y en otros informes como los realizados por los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde donde valoraron la situación como "de riesgo alto" por "la sobreadaptación", "el escaso registro de las situaciones atravesadas" y "las características atribuidas a la persona denunciada".

En ese informe revelaron que "se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)". Además, señalaron que la problemática en la que se encuentra inmersa se trata de un caso de "entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada".