"¿Querés pelear, pedazo de gil?": un joven golpeó por la espalda a un profesor y le destrozó el rostro

La escena en un gimnasio en Carmen de Areco fue una tan violenta como cobarde. Un joven identificado como P.P. atacó por la espalda al profesor de kickboxing Alexander "Ale" Acuña, lo noqueó de una trompada y continuó golpeándolo aun cuando ya estaba inconsciente, provocándole fracturas en el pómulo y maxilar derecho. Las imágenes, captadas por la cámara de seguridad del lugar, comenzaron a circular en los últimos días y encendieron la indignación de toda la localidad.

El navegador no soporta este contenido.

En el video, de crudeza estremecedora, se observa cómo P.P. se acerca mientras Acuña habla por teléfono y le descarga un golpe fulminante que lo deja sin equilibrio. Ya desvanecido, el agresor arremete contra él con una ferocidad descontrolada: "¿Querés pelear, pedazo de gil? Si no te la bancás, salame", se lo escucha gritar mientras lo golpea una y otra vez. En segundos, Acuña queda inmóvil, tirado junto a las máquinas del gimnasio, sin poder reaccionar.

Un joven golpeó por la espalda a un profesor y le destrozó el rostro

Incluso cuando intenta ponerse de pie, mareado, el ataque continuó: "Parate, dale parate ¿Tan piola sos?", increpa P.P., en una escena que muestra no solo la violencia física sino también la humillación verbal con la que buscó someter a la víctima. Según relataron allegados y reconstruyeron medios locales, el conflicto entre ambos había comenzado días atrás por un motivo menor: quejas por desorden en el gimnasio.

El agresor acusó al profesor de haberlo "expuesto" ante el dueño del lugar y la discusión se trasladó a WhatsApp, donde quedaron registradas amenazas cada vez más explícitas. En los mensajes, el joven reclamaba: "Me mandó Cristian hoy que vos le dijiste q soy re desordenado no sé q problema tenés..." Acuña respondió, intentando calmar la situación: "Pero yo no dije nada d los ejercicios man...! solo q luego tu e acomodar todo, no m cuesta nada! Pero si lo hacemos en equipo mucho mejor (sic)"

El intercambio continuó con un tono cada vez más hostil. P.P. llegó a advertir: "No me mandes más en algún momento nos vamos a cruzar en el gimnasio. Hablamos ahí. Yo voy todos los días." Acuña, peleador profesional, intentó llevar el conflicto a un terreno seguro, lejos de la violencia callejera: "Yo no peleo amigo. Yo ago deporte. Querés pelear con migo? Preparate! Y nos vemos en un ring! O jaula!! Pero yo no peleo en la calle ni en ningún otro lugar (SIC)".

Un joven golpeó por la espalda a un profesor y le destrozó el rostro

Pero el encuentro en el gimnasio el 3 de diciembre tuvo un final muy diferente. Las cámaras muestran que, antes de la agresión, Acuña aún intentaba evitar el enfrentamiento. Incluso le ofreció guantes de boxeo para resolver la disputa en un ring: "Vení, amigo, toma, vos que querés pelear. Vamos a pelear", se lo escucha decir. Cuando tomó su teléfono para pedir que el joven fuera retirado del lugar debido a la denuncia previa por hostigamiento, P.P. aprovechó el momento en que Acuña se da vuelta y lo atacó sin aviso. Ese primer golpe fue devastador.

Un joven golpeó por la espalda a un profesor y le destrozó el rostro

Acuña, de 35 años, instructor de kickboxing y taekwondo, sufrió fractura de pómulo derecho y fractura en el maxilar derecho. Fue trasladado a una clínica en San Nicolás, donde deberá someterse a una cirugía y atravesar un prolongado período de recuperación que lo alejará de su trabajo. "Ale es un peleador profesional: pelea solo en un ring o jaula. Le arruinó su carrera, su trabajo. Hoy no puede trabajar ni acompañar a sus alumnos", escribieron desde sus redes los propios estudiantes, en un pedido desesperado de ayuda para solventar los gastos médicos.

Un joven golpeó por la espalda a un profesor y le destrozó el rostro

A pesar de la violencia inusitada -y de que la secuencia completa quedó registrada por las cámaras- el agresor aún no fue detenido. La causa quedó bajo la UFI 4 de Mercedes y la ayudantía fiscal de Carmen de Areco. P.P. fue notificado de la causa por lesiones graves, pero sigue en libertad mientras la víctima afronta cirugías, tratamientos y la incertidumbre de cuándo -o si- podrá volver a ejercer su profesión.