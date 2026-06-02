La mamá de Barrelier tras el allanamiento: le pidió "perdón a todo el mundo" y reveló que su hijo la "defraudó"

La madre del femicida Claudio Gabriel Barrelier, único sospechoso del asesinato de Agostina Vega de 14 años hace más de una semana en Córdoba, estalló en llanto tras el allanamiento que realizaron a su casa por la investigación del crimen y pidió perdón a toda la población por lo que hizo su hijo, al mismo tiempo que también se excusó de haber negado que era la víctima la joven que había aparecido en un video mientras ingresaba al hogar del detenido.

"Pido perdón a todo el mundo, a la población. Porque esto me desbordó", reconoció entre llantos Viviana Brizuela, en el medio de una rueda de prensa improvisada frente a todas las cámaras. Allí aseguró que el hecho la "sorprendió": "Lo desconozco como hijo. Lo desconozco", repitió.

"¿Ustedes me entienden como madre? Yo creía en mi hijo, creía que era mi nieta, pero me defraudó", explicó en relación a la negativa que había dado Brizuela la semana pasada, cuando Vega todavía seguía desaparecida. Cuando le consultaron desde la prensa por ese video, ella rechazó la versión y deslizó que se trataba de su nieta, hija del femicida.

Por otro lado señaló que a Barrelier lo crió de una forma "de la puerta para adentro", pero "él se hizo de otra", algo que no puede entender, además de que desconoce a "sus amistades", como para sospechar algo. "No sé si eran buenas o no. No las conozco. Yo no estoy con él permanentemente. Él tiene 34 años y tiene su vida y yo tengo la mía", consideró. "Yo no estoy en sus zapatos", añadió segundos antes.

Agostina Vega fue encontrada sin vida en un descampado cordobés y la investigación analiza el posible vínculo con la madre del detenido.

Durante un operativo en la vivienda familiar ubicada en la esquina de Tucumán y Fray José León Torres, en la ciudad de Córdoba, los investigadores realizaron un allanamiento para descubrir algún vínculo de Brizuela con el femicidio. Allí rechazó tener alguna injerencia en lo sucedido, al igual que su nuera Marianela, pareja del detenido. "No escuchó nada porque la casa es muy, muy larga", reveló la madre del asesino. "Él estaba adelante, en la parte de adelante, pero ella estaba cocinando en el fondo... Él estaba jugando a la Play, te dijo que estaba jugando a la Play y por eso no lo molesta, en teoría", agregó.

Brizuela contó que vivía con su madre y su hija y pidió piedad por ellas, para que no sufran por lo que hizo el femicida. Antes de terminar su participación ante la prensa, le pidió "mil perdones" a la familia de Agostina. "Sé que con esto no le devuelvo a esa criatura, pero de corazón, a esos abuelos les pido mil perdón. Basta, por favor", lamentó entre lágrimas.