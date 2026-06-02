Flor Peña explotó contra Laura Ubfal por las críticas a su hijo: "Es una falta absoluta de criterio y una irresponsabilidad enorme"

Lo que comenzó como un debate sobre un comentario infantil en un programa de streaming terminó convirtiéndose en una de las polémicas más fuertes de los últimos días. En medio de la conmoción nacional por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, Flor Peña y Marley reaccionaron con indignación ante los dichos de Laura Ubfal, quien relacionó ese caso con una frase pronunciada semanas atrás por Felipe, el hijo menor de la actriz.

La controversia se originó a partir de un video grabado hace más de un mes en Luzu TV, donde Pipe, de apenas ocho años, participó junto a Mirko en "El Show del Verano". Al ser consultado sobre si tenía novia, respondió entre risas: "No sé, porque fue literalmente novia de todo un aula". Aunque el comentario pasó desapercibido en aquel momento y acumuló miles de reproducciones sin generar cuestionamientos, la periodista Laura Ubfal decidió retomarlo tras el femicidio de Córdoba y lanzó una dura crítica contra la actriz. "Ahí empieza todo, Flor, y no te diste cuenta. (...) Y se reían... Eso dicen los incels, que las minas son todas unas p...", afirmó en Bondi.

Y profundizó: "Entonces, si vos a un nene de 8 años no le decís que esa nena tiene derecho a tener cuantos novios quiera... Entonces, ahí empieza todo. Empieza cuando un varón piensa que esa mujer es de él". Las declaraciones no tardaron en generar una fuerte reacción. Desde Luzu TV, Flor Peña respondió visiblemente molesta y cuestionó que se intentara vincular a su familia con un hecho tan dramático. "Para hablar de mí... es todo un nivel de locura que de repente yo tengo que, en el medio de algo catastrófico que ojalá fuera solo un caso, porque estamos llorando niñas hace una semana. Va la tercer mujer que aparece en una semana", lanzó.

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Y disparó: "Es delirante. No entendí la gente que dice barbaridades y que haya el oportunismo de ciertas personas de querer involucrarme a mí en una situación o un contexto durísimo para las mujeres. Querer involucrarme a mí y mi hijo. Mi hijo y yo no tenemos nada que ver en esto". A su lado, Marley también tomó posición y cuestionó el tratamiento mediático del tema: "No puede ser que se banalicen los casos y llevarlos a taradeces y tratar de unirlo con el mundo del espectáculo. Es una vergüenza".

Lejos de bajar el tono, la actriz continuó descargando su enojo y apuntó directamente contra quienes instalaron la polémica. "Me parece absurdo, me parece cruel, fuera de lugar, de un oportunismo asqueroso. Es volver a poner el foco donde no va", afirmó. Marley coincidió y remarcó: "El foco tiene que estar allá en la Justicia en liberar a ese hombre después de lo que ya había hecho, dejándolo que suceda lo que sucedió". La conversación derivó además en un llamado a la movilización social frente a los casos de violencia de género. "Mañana hay que marchar", expresó Flor. "A las 5 de la tarde, y esto no tiene que ver con pensamiento político", agregó Marley.

Laura Ubfal

Y completó: "Esto tenía que ser transversal, unánime, no importa que piensen de un lado o del otro. Son personas que matan de una manera desalmada". Pero la polémica no terminó allí. Horas después, Flor volvió a referirse al tema en una entrevista con Intrusos y confesó sentirse profundamente afectada por la exposición de su hijo. "Escuchar en la tele que alguien dice de mí que yo estoy criando un incel, me parece muy peligroso y de una irresponsabilidad enorme", sostuvo.

La actriz recordó que el video llevaba más de un mes circulando en redes sociales sin que nadie le atribuyera una interpretación semejante. "Nadie lo pensó de esa manera tan oscura", señaló. Además, rechazó la idea de que Felipe hubiera dicho algo ofensivo o discriminatorio y destacó el contexto en el que ocurrió la charla. "A nadie se le podría pasar por la cabeza que un niño de 8 años, que no adjetivó en ningún momento nada y que estaba en un contexto donde él estaba hablando de una vivencia... Es un niño de 8 años con una inocencia...", afirmó.

Marley y Flor Peña

Y agregó una defensa personal que también funcionó como respuesta a las críticas que suele recibir por su exposición pública: "Es un hijo criado por esta mamá, que es una mamá justamente juzgada y criticada por ser una mina libre y honesta en su libertad". Peña también descartó que exista una campaña en su contra, aunque admitió que suele convertirse en blanco de cuestionamientos. "Les molesto en todo lo que hago. Cuando soy libre, cuando bajo línea de libertad sexual... Soy la madre que soy, no tengo que dar explicaciones", expresó. Sin embargo, el punto que más la lastimó fue la acusación vinculada a la crianza de su hijo. "Lo que más me duele fue que diga lo de que estoy criando un incel. Eso me parece grave. Es como si me estuviera diciendo que estoy criando un psicópata. Es una locura", sentenció.