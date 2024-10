Encontraron a Rosita Stefanic entre los escombros: el detalle íntimo por el que la reconoció su familia

Las horas más críticas de las tareas de rescate que realizan más de 350 bomberos en el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, el cual colapsó cerca de las 00:50 del martes 29 de octubre, presuntamente por obras no autorizadas que se realizaban en el edificio de 10 pisos. En la madrugada de este jueves, confirmaron que el cuerpo hallado pertenece a María Rosa Stefanic de 52 años, dueña del establecimiento.

"Su familia lo reconoció por un tatuaje que llevaba en su brazo", revelaron los investigadores del caso. Además, dos cuerpos más están en la misma zona en la que trabajan. Y estiman que estos pertenecerían al sobrino de ella y su pareja, Nahuel Stefanic y Dana Desimone. "Encontramos el cuerpo de una mujer, estaba en una habitación con otras dos personas más que todavía no hemos visualizado", reconoció el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

María Rosa Stefanic

El funcionario bonaerense aseguró que la fiscal a cargo del caso, Verónica Zamboni, quien ordenó la detención de los trabajadores de la construcción que eran parte de la obra no autorizada, "tiene una hipótesis y mucha información que se está relevando". En ese sentido remarcó que "es clave lo que digan los peritos". "Hasta que no lleguemos a los cimientos de los edificios y nos encontremos con lo que pasó, no vamos a cerrar la evidencia jurídica ", añadió.

La fallecida es la segunda víctima fatal del siniestro, luego de que encontraran sin vida, en el edificio lindero donde se desmoronó parte del hotel, a Federico Ciocchini, un jubilado de 84 años que perdió la vida en el instante, mientras que su pareja, Josefa Bonazza de 79, pudo salvarse del trágico final.

Los rescatistas trabajando en el Apart Hotel Dubrovnik derrumbado en Villa Gesell

En términos legales, los dueños del hotel se acercaron a la Justicia con un abogado, para ponerse a disposición. Mientras tanto, Zamboni también está detrás de la pista del arquitecto que estaba detrás de las obras. Por eso envió con las fuerzas de seguridad, una orden de presentación a su estudio. Cabe recordar, que la fiscal se encargó de ordenar la detención de los albañiles y el capataz , quienes intentaban fugarse tras el derrumbe.

Ayer se habían encontrado con otro cuerpo, el de Javier Fabián Gutiérrez de 50 años, uno de los trabajadores del hotel, que venía de la localidad bonaerense de Merlo para juntar unos pesos para su familia. En un trabajo a contrarreloj, las y los rescatistas todavía buscan a otros desaparecidos. Estos son: el marplatense Juan Ezequiel Matu de 38 años, Matías Chaspman de 27 y oriundo de Batán, y Mariano Troiano de 47 y de profesión gasista.