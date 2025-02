Fuego en el cielo: el infierno en la Torre Renoir II de Puerto Madero y la angustia de Adrián Ventura

Las llamas danzaban como demonios en el cielo de Puerto Madero. Minutos antes de las 13 del martes, el elegante y majestuoso complejo Renoir II se transformó en una escena de terror. Un incendio feroz se desató en el piso 11 y, como un depredador insaciable, trepó hasta el piso 34, consumiendo sin piedad estructuras, hogares y recuerdos de decenas de familias. Entre los damnificados, un rostro conocido de la televisión vivió su peor pesadilla. Adrián Ventura, periodista político de TN, vio cómo su hogar se convertía en cenizas en cuestión de minutos. "Fue un incendio muy fuerte", relató.

Y agregó con voz temblorosa: "Las llamas destruyeron varios departamentos y el calor abrasivo lo arruinó todo. Vi el fuego desde la calle y supe que mi casa ya no sería la misma". Su departamento, en el piso 28, no fue alcanzado por las llamas, pero sufrió los estragos de la temperatura extrema. "El calor hizo explotar los vidrios, la presión arrasó con todo. Cocina destruida, parte del living en ruinas, el hollín cubriendo cada rincón", detalló.

Su voz, firme al inicio, se fue quebrando hasta que, al borde del llanto, sentenció: "Es angustia y a recuperarse". El relato de Ventura deja en evidencia la dimensión de la tragedia. Más de 50 personas debieron recibir atención médica por inhalación de humo, mientras que tres fueron trasladadas de urgencia al hospital Cosme Argerich. Entre los evacuados también se encontraba el ex futbolista Mariano Pavone, quien huyó con su familia en un desesperado intento por salvarse. "Salí con lo puesto", dijo.

Edificio de Puerto Madero

El ex delantero contó que agarró a su hijo, a su perrito y salieron corriendo del lugar. "Fue aterrador", relató el ex deportista. Los bomberos de la Ciudad enfrentaron una batalla encarnizada contra el fuego. Ocho dotaciones, un despliegue imponente y un trabajo sobrehumano. Subieron 40 pisos por escaleras, cargados con mangueras y equipos, sin descanso. "Pensamos que no lo apagaríamos", confesó uno de los rescatistas.

Pero lo lograron. Dos horas después, las llamas cedieron, pero la destrucción ya estaba hecha. El origen del incendio aún es un misterio. Los expertos apuntan a un cuarto de aire acondicionado como posible epicentro de la tragedia, un pequeño espacio que se convirtió en una trampa mortal. Los vecinos intentaron combatir el fuego con matafuegos, pero fue en vano. El infierno ya había tomado la torre.

El navegador no soporta este contenido.

El edificio Renoir II, emblema del lujo y la sofisticación, se erige hoy como un símbolo de fragilidad. No es la primera vez que el fuego lo azota: en 2019, dos incendios menores ya habían encendido las alarmas. Esta vez, la advertencia se transformó en desastre. Mientras los peritos investigan, los damnificados intentan reconstruir sus vidas. Ventura, resignado, busca un lugar donde rearmar su rutina. "No puedo volver. Serán meses hasta que mi hogar sea habitable de nuevo", explica. El periodista, curtido en batallas mediáticas y debates políticos, enfrenta ahora una guerra personal contra la pérdida y la incertidumbre. En Puerto Madero, entre cenizas y escombros, una torre de cristal intenta sanar sus heridas. Y sus habitantes, también.