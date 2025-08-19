Giro inesperado en el caso Julieta Prandi: su ex marido Claudio Contardi pedirá la nulidad del juicio

El caso de Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado por violencia de género contra su ex esposa, la actriz y conductora Julieta Prandi, podría dar un giro inesperado. Fernando Sicilia, abogado del empresario, anunció que pedirá la nulidad del juicio, argumentando irregularidades que, según él, vulneraron los derechos constitucionales de su defendido.

"Alguno de los jueces del tribunal oral que lo juzgaron le tendrían que haber dicho a Contardi que con el escrito que había presentado su anterior letrado (Claudio Nitzcaner) estaba renunciando a un derecho constitucional, que es el de ser juzgado por pares, o sea un juicio por jurados, y no lo hicieron", afirmó Sicilia contundentemente. .

Claudio Contardi durante el juicio

Sicilia profundizó en su análisis jurídico y explicó que "el principio de juez natural consagrado está en el Artículo 18 de la Constitución Nacional. El juez natural era el Jurado Popular y el Código dice que se puede renunciar hasta el momento de la elevación a juicio". Desde este punto de vista, la actuación del tribunal habría incurrido en una violación al debido proceso: "Lo que hizo el Tribunal atenta contra el debido proceso y contra el derecho de defensa".

El abogado también cuestionó la celeridad con la que se avanzó en el inicio del juicio: "Se rasgaron las vestiduras diciendo que tenían que empezar ya el juicio y estuvieron un año. Además, el que lo presentó fue un defensor oficial. A nosotros nos pueden decir cualquier cosa, pero a un defensor oficial no le pueden decir que va por la plata o es chicanero. Por eso voy a pedir la nulidad del juicio ", sentenció.

Julieta Prandi tras la condena a su ex marido

Sicilia explica que tiene "20 días tras la condena para presentarlo" y aseguró que ya realizó la reserva ante la Cámara de Casación: "La idea es tenerlo listo para la semana que viene", adelantó. Según el abogado, si la Cámara de Casación reconoce su reclamo, "lo más probable es que se disponga un nuevo juicio, pero ahora sí por un jurado popular".

El defensor no descartó posibles consecuencias más severas para su cliente si se llegara a realizar un nuevo juicio ante otro tribunal oral: "Le van a dar como 25 años y no 19. Legalmente, el tribunal no respetó las formas y los derechos constitucionales de Contardi. En un mundo real el juicio debería ser nulo y eso acarrea que la demandante deba someterse a un nuevo juicio", advirtió.

Fernando Sicilia, abogado de Claudio Contardi

Además, Sicilia criticó duramente la organización del proceso judicial: "Hicieron todo por Zoom, la pericia a Julieta Prandi en 2022, cuando no había ninguna pandemia para hacerla de esa manera. No es que no quieran trabajar, sino que estaban tapados de trabajo. Faltan jueces, fiscales, peritos y en el medio está la gente", cuestionó.

Otro punto central en las declaraciones del abogado fue la prisión preventiva de Contardi: "Hace tres meses interpuse un pedido similar de hábeas corpus y la Cámara de Mercedes me lo concedió. Nosotros decimos que la detención es arbitraria porque Contardi se presentó siempre en estos cinco años, se ajustó a derecho y no se contempló la cuestión personal", explicó.

Julieta Prandi

El lugar donde se encuentra detenido Contardi también generó controversia. Sicilia expresó su descontento con la decisión del Servicio Penitenciario Bonaerense de alojarlo en la alcaidía 3 de Melchor Romero, donde están presos los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa: "Tanto el tribunal como yo pedimos que Contardi fuera llevado al penal de Campana, porque tiene cerca a su familia y a su abogado, pero finalmente el Servicio Penitenciario Bonaerense le dio cupo en la alcaidía 3 de Melchor Romero", lamentó.

Fernando Sicilia destacó las dificultades que enfrenta la familia de Claudio Contardi para visitarlo: "La familia para ir a verlo tiene que hacer un viaje de 200 kilómetros de ida y 200 de vuelta". Además, manifestó: "Las autoridades penitenciarias no son tontas. Contardi es una persona pública y cualquier cosa que le ocurra, la cabeza que rueda primero es la del director del establecimiento carcelario", concluyó.