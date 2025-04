"¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo morir inocentes": así apuñalaron al conductor en Parque Chacabuco

Parque Chacabuco amaneció con sangre en el asfalto. Una secuencia brutal, absurda y evitable dejó dos muertos, una mujer en shock, una ciudad indignada y una Justicia en la mira. Todo empezó con una piedra lanzada contra un auto. Terminó con un cuchillo en el corazón, un volante descontrolado, una víctima inocente arrastrada 15 metros y un reclamo contundente contra la Justicia. "¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo morir inocentes por jueces que amparan delincuentes?", publicó Jorge Macri.

Eran las 7:20 de la mañana en la esquina de Castañares y Corea, cuando un conductor que viajaba con su esposa en un Ford Fiesta negro fue atacado a piedrazos por dos jóvenes que cruzaban la avenida. El hombre, desconcertado, bajó del auto a reclamar. No sabía que se estaba acercando al final de su vida. Las cámaras de seguridad registraron cada segundo de la tragedia. Tras una breve discusión, uno de los agresores lo apuñaló en el pecho con una violencia escalofriante. El conductor, herido de muerte, volvió a su auto y emprendió una fuga desesperada. Quería salvarse. No sabía que se estaba llevando otra vida por delante.

Cuatro cuadras más adelante, en Cobo y Puan, el cuerpo ya no respondió. El corazón colapsado, el alma exhausta. Perdió el control del vehículo, atropelló a una mujer que esperaba el colectivo, la arrastró varios metros, chocó contra una panadería. Ambos murieron en el acto. El atacante fue detenido minutos después. Su nombre: Matías Nahuel Pérez, 27 años. Su prontuario: tres robos en seis meses, el último hace apenas tres semanas. Había sido liberado 48 horas después. Una decisión judicial que hoy pesa como un cuchillo en el pecho de toda la sociedad.

El secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeyro, no ocultó su furia: "¿Cómo le explico esto a la familia de la víctima? La policía lo detuvo tres veces. La Justicia lo liberó tres veces. Hoy hay dos muertos que no deberían haber muerto". En su cuenta de X, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue todavía más tajante: "Lo detuvimos seis veces en 8 meses. La última, hace menos de un mes y fue liberado en 48 horas. Hoy tenemos que lamentar las muerte de dos personas en Parque Chacabuco. Muertes que si la justicia hubiera hecho su trabajo, no deberían haber ocurrido. La Justicia garantista, cómplice de los delincuentes, los suelta".

El detenido tiene antecedentes por robo

El director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que el conductor tenía una herida letal en el corazón, y múltiples cortes defensivos. "El puntazo le perforó el pericardio. El corazón se taponó y perdió el conocimiento al volante. Murió intentando escapar de sus asesinos", declaró. La mujer atropellada fue arrastrada casi 15 metros. Murió en el acto. Estaba esperando el colectivo. No tenía nada que ver con nada. Solo estaba en el lugar y la hora que el destino eligió como epicentro de la negligencia y la violencia.

El posteo de Jorge Macri

La esposa del conductor fue trasladada al Hospital Piñero con un traumatismo de tórax y una crisis nerviosa devastadora. Vio cómo mataban a su marido, cómo moría otra mujer inocente, cómo todo se deshacía en segundos. Ahora, una familia está destrozada y otra ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que pasó. La piedra, el cuchillo, el volante, la panadería. Cada elemento es una postal del espanto urbano que se multiplica en los barrios. Pero detrás de todo eso, hay una constante que se repite como un eco maldito: delincuentes con antecedentes que deberían estar presos, pero están sueltos.