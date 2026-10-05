Horror en Nordelta: filmaron a un hombre disparándole a carpinchos y el video se hizo viral

Son apenas unos segundos, pero alcanzan para helar la sangre. Un video muestra a un hombre que extiende el brazo, apunta y le dispara a un

Un hombre disparó a quemarropa a carpinchos en Nordelta

que caminaba tranquilo cerca de una pileta, dentro de una casa del barrio Los Alisos, en Nordelta. Las imágenes se viralizaron en redes sociales, desataron una ola de indignación y el caso ya está en manos de la Justicia.

La secuencia es tan corta como brutal: se ve al animalito desplazándose junto a la pileta de una propiedad privada. En ese momento, un hombre levanta el brazo, le apunta y tira.

En la grabación no se llega a ver si el proyectil impactó en el cuerpo del carpincho. Esa es una de las incógnitas que angustian a los vecinos: aparecieron algunos especímenes con balas en sus cuerpos aunque todavía no se determinó si se tratan de los mismos proyectiles.

El video salió a la luz a través de la cuenta de Instagram La Voz de los Carpinchos, una organización que defiende a estos animales en la zona. Según la información que aportaron los vecinos, el ataque habría ocurrido el 17 de septiembre.

Uno de los carpinchos que apareció con heridas de armas de fuego

Primero, el hecho fue informado a la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), la entidad que administra los barrios del complejo. Cuatro días después, se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Benavídez para que se abra una investigación.

Lo más preocupante es lo que advirtieron desde la organización: no sería la primera vez que pasa algo así en la zona y, tras la difusión de las imágenes, vecinos y agrupaciones proteccionistas exigieron que las autoridades identifiquen al hombre del video y definan las responsabilidades penales y administrativas que correspondan. También reclamaron que intervengan con urgencia los organismos de la provincia de Buenos Aires encargados de la conservación de la fauna.

Carpinchos, los verdaderos dueños de Nordelta

Los carpinchos son una especie silvestre autóctona, y su presencia es habitual en Nordelta y en otras zonas del partido de Tigre. Estaban ahí mucho antes que los barrios cerrados, que se levantaron sobre los humedales donde vivían. Ahora, la Justicia deberá determinar cómo ocurrió el episodio, quién es el agresor y si lo que hizo configura un delito o una infracción contra la fauna silvestre.