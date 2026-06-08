Intentan cumplir la última voluntad del Indio Solari: trasladarán su cuerpo tras el masivo velatorio

La muerte de Carlos "Indio" Solari, el emblemático cantante de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, deja un vacío irreparable en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, tras el impacto inicial, una serie de interrogantes judiciales son los que llaman verdaderamente la atención y todavía se ciernen dudas sobre el proceso de despedida con un aire de misterio y tensión.

El viernes por la mañana, el cuerpo del mítico músico fue encontrado en la pileta climatizada de su casa en Parque Leloir y, aunque la autopsia preliminar determinó que la causa del fallecimiento fue un ACV hemorrágico, la Fiscalía de la UFI N° 2 de Ituzaingó, liderada por el fiscal Lucio Rivero, mantiene abierta una causa bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte" para despejar cualquier duda sobre las circunstancias que rodearon el trágico desenlace.

Indio Solari

En medio del duelo público que movilizó a miles de fanáticos al Polideportivo Gatica en Villa Domínico, surgió un nuevo capítulo en esta historia: el cumplimiento de la última voluntad del Indio . Según trascendió, el músico había expresado su deseo de ser cremado tras su muerte, pero esta decisión se encuentra en suspenso debido a la necesidad de completar pericias judiciales.

Por ahora, los restos del artista serán trasladados a un cementerio del sur del conurbano bonaerense, cuya ubicación exacta permanece bajo estricta reserva por motivos de seguridad.

Despedida masiva al Indio en el Polideportivo Gatica en Villa Domínico

Allí permanecerán hasta que la Fiscalía termine los estudios complementarios y las declaraciones testimoniales necesarias para cerrar la investigación y, entre las personas convocadas a declarar se encuentran familiares directos, miembros de su entorno cercano y la médica que seguía su tratamiento contra el Parkinson .

Al momento, la demora en la autorización para la cremación genera incertidumbre entre los allegados al músico y sus seguidores pero sobre lo que se tiene certeza es que no se encontraron indicios de criminalidad en las primeras pericias, los investigadores buscan descartar cualquier irregularidad antes de liberar los restos.

La casa del Indio Solari en Parque Leloir

Por su parte, es el fiscal Rivero quien ahora enfrenta la presión de cerrar el expediente sin dejar cabos sueltos mientras los ricoteros de todo el país esperan que se cumpla la última voluntad del Indio Solari para que pueda finalmente descansar en paz.