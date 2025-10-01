Intento de suicidio de la periodista tucumana que denunció abuso sexual grupal por parte de jugadores de Vélez

Un grito desesperado en el centro tucumano. En la mañana del martes 30 de septiembre, una periodista tucumana de 25 años intentó suicidarse lanzándose desde una terraza ubicada en el centro de la provincia del noroeste argentino. Un empleado de mantenimiento logró intervenir a tiempo y evitar la tragedia.

La joven, quien desde marzo del año pasado denuncia haber sido víctima de abuso sexual grupal por parte de los exjugadores de Vélez José Florentín, Abiel Osorio, Sebastián Sosa y Braian Cufré, atraviesa un momento crítico en su vida personal y emocional.

Los cuatro jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

El periodista Pablo Carrozza, quien dio a conocer el hecho, expresó en sus redes sociales oficiales: "Se intentó quitar la vida la periodista tucumana que había denunciado por presunto abuso sexual a los ex jugadores de Vélez. Esta mañana se quiso tirar de una terraza en el centro de Tucumán. La salvó un empleado de mantenimiento. Los futbolistas siguen jugando, como si nada".

La joven permanece internada en un hospital público bajo observación y tratamiento psicológico. Según trascendió, días antes del intento había manifestado a su familia que el proceso judicial era tan desgastante como el abuso que denunció. Carrozza añadió: "Días atrás le había asegurado a su familia que el proceso penal era tan duro como la propia violación. El sistema te lleva a no denunciar".

Aunque todo quedó registrado en las cámaras del hotel, la denunciante no logra conseguir justicia

La denuncia inicial fue presentada el 2 de marzo de 2024 , luego del partido entre Atlético Tucumán y Vélez por la Copa de la Liga. Según el relato de la joven, todo comenzó con un intercambio de mensajes a través de Instagram con Sosa, quien la invitó al hotel donde se hospedaba el equipo. Al llegar a la habitación 407, la periodista se encontró con los otros tres jugadores implicados.

La denunciante narró al canal TN los detalles del abuso: "Cufré me tomó de los pelos y me obligó a practicarle sexo oral mientras Florentín me violaba por detrás. Después de que me violaran, Florentín y Cufré se vistieron y se fueron a jugar al casino. Quedé tirada en la cama sin entender bien qué estaba pasando. Comencé a sangrar. Como pude me arrastré al baño para limpiarme. Regresé y me volví a tirar porque seguía mareada y no encontraba mi ropa. Allí advertí que Sosa seguía o parecía estar dormido y Osorio jugaba a la Play como si nada hubiera pasado".

La habitación del hotel donde la denunciante fue abusada

El relato continúa con otra agresión: "Empiezo a reprocharle lo que me habían hecho sus amigos y cómo no intercedió para evitar que me violaran. De repente, cuando pensé que lo peor ya había pasado, Osorio saltó de una cama a la otra y comenzó a violarme él también". Finalmente, logró escapar del lugar y su salida quedó registrada por las cámaras de seguridad del hotel .

Desde entonces, la causa ha estado a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello (la misma que archivó la causa sin investigar al femicida Mauricio Parada Parejas que terminó por matar a puñaladas a la profesora de inglés Paula Tacacho), quien cuenta con el testimonio de la denunciante y pruebas extraídas de chats de WhatsApp entre los acusados. Sin embargo, más de un año después, el caso no fue elevado a juicio. Los cuatro futbolistas continúan en libertad y desempeñándose en sus respectivos clubes, aunque Vélez rescindió sus contratos tras conocerse las acusaciones.

La fiscal Adriana Reinoso Cuello

En los últimos días, Florentín, actual mediocampista de Central Córdoba, presentó una denuncia contra la periodista por falso testimonio. Además, acusó al diputado nacional Carlos Cisneros y a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti de orquestar un plan para sostener las acusaciones en su contra. Desde el equipo legal que representa a la denunciante calificaron esta acción como una "denuncia espejo", cuyo objetivo sería desviar la atención del caso principal.

Pablo Carrozza criticó la lentitud del proceso judicial: "¿Cómo puede tardar tanto la elevación a juicio de una presunta violación en manada? Hay pruebas suficientes. Esto lo único que genera es que las mujeres no se animen a denunciar. Los jugadores en la suya, y la chica intentando terminar con este calvario. Un espanto".