Joel Ojeda, ex GH, ignoró las alertas y ahora enfrenta a la justicia: menores en riesgo

Una causa abierta por la promoción de casinos online y un video de influencers como castigo por usar sus redes sociales para promover apuestas ilegales no fueron suficiente para que algunos personajes públicos se dieran marcha atrás con ese tipo de actividades. En este contexto, Joel Ojeda fue detenido acusado de promocionar juegos de azar ilegales desde sus cuentas.

Durante el 2025, el ex participante de Gran Hermano fue noticia por diferentes sucesos: denunció públicamente que su ex, Cata Gorostidi lo hostigaba, falleció su padre, fue escrachado por violencia animal, y tuvo problemas con la construcción de su casa. En la madrugada de este jueves, se suma un nuevo conflicto pero de escala judicial cuando lo detuvieron en el barrio de Muñiz, partido de San Miguel.

Joel Ojeda fue detenido, acusado de promocionar juegos de azar ilegales desde sus cuentas

Según fuentes cercanas al caso, Ojeda promociona y capta apostadores por redes sociales desde al menos enero. Fue indagado en la fiscalía en abril y desde ese entonces continuó captando con frecuencia casi diaria.

El caso tomó una gravedad mayor por la magnitud del alcance del ex Gran Hermano: en este tipo de plataformas ilegales, promocionadas por figuras mediáticas, pueden ingresar incluso menores de edad, exponiéndolos al riesgo y fomentando apuestas prohibidas.

Allanaron la casa de Joel Ojeda: se encontró dinero en efectivo y varias computadoras

En el allanamiento realizado en la vivienda de Joel se encontró dinero en efectivo y varias computadoras , que serán sometidas a peritajes para profundizar en la investigación y determinar la operatoria, contactos y posibles ramificaciones. La operación, que estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel, se realizó luego de un prolongado período de investigación y seguimiento.

La noticia se difundió rápidamente al igual que las imágenes de Joel Ojeda esposado junto al cartel de la DDI de San Miguel. En este contexto, el ex Gran Hermano podría perder su perfil de Instagram como ya le pasó a otros famosos.