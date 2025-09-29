Junior Benítez irá a juicio oral por la muerte de Anabelia Ayala: un suicidio marcado por la violencia de género

El ex jugador de Boca Juniors, Oscar "Junior" Benítez, enfrentará juicio oral acusado del delito de instigación al suicidio en contexto de violencia de género tras la muerte de su ex pareja, Anabelia Ayala, quien se quitó la vida el 1 de enero de 2024 en su domicilio. La decisión judicial llega después de que se rechazara el pedido de sobreseimiento, y coloca al futbolista frente a una de las causas más graves de su historial de violencia.

La resolución judicial es contundente: "En reiteradas ocasiones y de manera regular mientras mantenía una relación de pareja con Anabelia Ayala, con claras intenciones de que la nombrada tome la decisión de quitarse la vida, la instigó y/o indujo para ello desarrollando conductas violentas y controladoras, de manera constante y progresiva sobre su persona y la de su entorno familiar; conductas que la afectaron directamente, tanto de manera física como psíquica".

Las lesiones que Junior Benítez le provocó a Ayala

Los jueces describieron con crudeza el entramado de agresiones físicas, psíquicas y psicológicas que sufrió la víctima durante más de cinco años. "Respecto de la violencia física, consistían las mismas en ocasionarle regularmente lesiones, a través de golpes, en diferentes partes del cuerpo sobre todo en la zona de cabeza y cuello; respecto la violencia psíquica, consistente en llevar a cabo amenazas de muerte y todo tipo de acciones violentas, e intimidatorias, con el claro fin de amedrentar a la misma y a todo su entorno familiar", sostiene el fallo. Benítez no se detenía ni siquiera ante medidas judiciales de restricción.

Pese a las órdenes de no acercamiento, irrumpía en la casa de Anabelia, rompía puertas, portones y autos, y gritaba amenazas a viva voz: "...los voy a matar...a todos...", según consta en el expediente. El control se extendía incluso al mundo virtual: el ex futbolista accedía de forma remota a las redes sociales de Anabelia, a veces haciéndose pasar por ella, y exigía que estuviera conectada permanentemente para informarle de su ubicación y actividades. La madrugada del 1 de enero de 2024, Anabelia Ayala se quitó la vida. Su padre denunció que en ese momento mantenía una videollamada con Benítez y que habría sido instigada o coaccionada a tomar la drástica decisión.

Pocos días después, el ex jugador fue detenido en Lomas de Zamora, donde permanece con prisión preventiva. El documento judicial no deja dudas sobre la escalada de violencia: "Da cuenta del historial progresivo del conflicto subyacente y la escalada del mismo, hasta el trágico desenlace final". Recordemos que en abril de 2024 fue condenado a cinco años de prisión efectiva por coacción agravada, amenazas, daños, desobediencia y tenencia ilegal de arma de fuego. La condena, dictada por el juez Antonio Miguel Balicki, fue inferior a la solicitada por la fiscal Marcela Dimundo, que había pedido seis años.

Oscar "Junior" Benítez

En aquella oportunidad, la querella reclamó la pena máxima de ocho años y seis meses. El peritaje psiquiátrico y psicológico ordenado por el juez Manuel Barreiro reforzó el cuadro de peligrosidad: Benítez presenta "rasgos narcisistas" y es manipulador en vínculos "sentidos como pasionales". Según el informe del perito oficial Federico Iriart, su personalidad es "compatible con un estilo histérico como forma más elaborada y rasgos narcisistas como estilo más regresivo", lo que lo lleva a un "manejo hostil de los impulsos en experiencias de alta intensidad afectiva". El juicio oral no solo buscará establecer la responsabilidad penal de Benítez en el suicidio de Anabelia, sino también poner en debate el accionar de una justicia que, pese a múltiples denuncias y medidas cautelares, no logró frenar a tiempo la violencia que terminó en tragedia.