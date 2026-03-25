Justicia para Emily Ceco: un fallo ejemplar contra Santiago Martínez por intento de femicidio

En un emblemático fallo que resalta la importancia de la perspectiva de género en el sistema judicial, Santiago Martínez, ex participante del reality Love is Blind Argentina, fue condenado a 15 años de prisión por intento de femicidio contra su expareja, Emily Ceco. La sentencia, dictada por el Tribunal de Morón, también incluyó cargos por privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas, marcando un precedente en la lucha contra la violencia de género.

Emily, conocida por su participación en el reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, denunció a Martínez en febrero de 2025. Las audiencias del juicio revelaron un patrón de violencia sistemática que culminó en un intento de homicidio. Durante el juicio, Emily relató con valentía los episodios de violencia que sufrió, destacando cómo Martínez intentó manipular la narrativa para presentarla como la agresora, a pesar de la evidente disparidad física entre ambos.

Santiago Martínez

"Por lo poco que escuché, lo escuché mintiendo muchísimo. Dijo que la 'loca' de la pareja era yo, que yo le pegaba... Para poner en contexto lo que estamos hablando, yo mido 1.60 y peso 48 kilos. Él mide 1.90 y pesa 90 kilos", declaró Emily en una entrevista para La mañana con Moria.

El tribunal valoró las pruebas presentadas, incluyendo testimonios y peritajes que confirmaron la tentativa de homicidio y las agresiones físicas. La defensa de Martínez buscó un juicio abreviado para reducir la pena, pero la querella, liderada por el abogado Roberto Castillo, insistió en un juicio completo dada la gravedad de los hechos. Así las cosas, la condena establece una pena de 15 años e incluye medidas de protección para Emily, asegurando su resguardo frente a su agresor.

Emily Ceco

Tras conocerse la sentencia, Emily habló con las cámaras de Puro Show (El Trece), visiblemente emocionada: "No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz ", expresó.

Emily también reconoció el impacto reparador del fallo: "Es bastante reparadora, muchísimo. Tengo quince años de tener paz. No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la justicia me acompañe también cuando él quede en libertad". Sin embargo, no ocultó sus miedos sobre el futuro: "Después de estar quince años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga".

Santiago Martínez

Emily Ceco extendió su agradecimiento a todas las mujeres que fueron víctimas de Martínez: "Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas".