Violencia en Derecho: libertarios vandalizaron una mesa de la militancia peronista y terminaron a las piñas

Un episodio de violencia sacudió los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) este jueves 28 de agosto, cuando militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y de la agrupación libertaria Somos Libres, que es la fusión entre La Libertad Avanza y el PRO, se enfrentaron a las piñas luego de una serie de provocaciones que incluyeron vandalismo y agresiones verbales.

El conflicto comenzó cuando integrantes de Somos Libres pintaron y destrozaron la mesa de la JUP, un espacio destinado a la militancia y la difusión de información para los estudiantes.

La pintada que ocasionó el conflicto

Según testigos, los libertarios no solo vandalizaron el lugar, sino que también arrancaron una bandera que los peronistas habían desplegado para iniciar una jornada de limpieza tras el ataque inicial. Esto desató una serie de insultos y amenazas que rápidamente escalaron a empujones y golpes entre ambas facciones.

"Lo vi todo en vivo, los libertarios fueron y arrancaron la bandera de la JUP que estaba haciendo una jornada para limpiar la pintarrajeada que dejó Somos Libres (libertarios + PRO). Los libertarios vinieron ya amenazando y tirando manos y se terminaron yendo cagados a piñas ", relató un usuario en redes sociales que presenció el enfrentamiento.

La situación llegó a tal nivel de tensión que varios estudiantes ajenos al conflicto quedaron atrapados en medio de la batahola. Algunos incluso denunciaron la presencia de infiltrados libertarios que habrían contribuido a exacerbar los ánimos .

El hecho resulta particularmente alarmante dado que ocurrió en un ámbito académico que debería ser un espacio para el debate respetuoso y la construcción de ideas. Sin embargo, lo que se vivió este jueves fue un despliegue de intolerancia y agresividad que pone en evidencia la creciente violencia real por parte de referentes de La Libertad Avanza y que finalmente termina repercutiendo en todos los sectores sociales.

Milei reaccionó rápidamente al episodio aunque se le olvidó mencionar las provocaciones de los estudiantes vinculados a LLA

Lo más preocupante es que esta no es la primera vez que se registran incidentes violentos protagonizados por militantes libertarios en la UBA. Mientras los dirigentes de La Libertad Avanza insisten en acusar a sus opositores de fomentar el caos, sus propias bases parecen adoptar prácticas cada vez más hostiles e incompatibles con los valores democráticos.

Un usuario de las redes sociales también contó: "En Derecho los libertarios pintarrajearon toda la mesa de la JUP y cuando los de la JUP colgaron la bandera y empezaron a limpiar la pintada les rompieron la bandera, quisieron ir a amedrentar y se terminaron cagando a trompadas (los libertarios se terminaron yendo)"